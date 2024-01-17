ЕС готовит продление беспошлинной торговли с Украиной до июня 2025 года, Польша хочет внести изменения - министр

Европейская комиссия готовит проект решения о продлении беспошлинной торговли с Украиной до июня 2025 года, сообщил министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский в интервью Business Insider, пишет УНН.

Таким образом, Брюссель отклонил предложения стран, которые призывали вернуться к пошлинам, указывает издание.

В ближайшее время я поговорю с еврокомиссаром по вопросам торговли Валдисом Домбровскисом о текущей ситуации, связанной с чрезмерным импортом сельскохозяйственных товаров из Украины, а также о проекте и изменениях в постановление ЕС, которое продлевает беспошлинную торговлю с Украиной до июня 2025 года (так называемые автономные торговые меры). Кроме того, по случаю выставки Grune Woche, которая начнется 18 января в Берлине, я также проведу переговоры с министрами других стран по импорту украинских товаров в Польшу и ЕС - отметил Секерский.

В нынешней ситуации польское министерство хотело бы ввести механизм, который бы защитил польских фермеров.

"Как я уже отмечал, сейчас ЕК готовит проект постановления о продлении беспошлинной торговли с Украиной до июня 2025 года. Поэтому Минсельхоз выдвигает свои требования изменить положения в постановлении, среди прочих: по ускорению процедур защитных положений, включая возможность применения региональных защитных мер - если рыночная проблема касается не всего ЕС, а отдельной страны-члена или региона", - сказал Секерский.

При этом польский министр указал, что уже видны первые результаты польско-украинских переговоров.

"В нынешней сложной ситуации мы хотим выработать приемлемый для всех участников способ защиты от негативных последствий импорта сельскохозяйственной продукции из Украины. Мы анализируем и проводим внутренние консультации относительно, в частности: предложенного украинской стороной механизма лицензирования экспорта сельскохозяйственной продукции в Польшу", - сказал министр.

По его мнению, такое решение, "при соответствующей поддержке Еврокомиссии", могло бы быть приемлемым.

В этом помогают специальные группы. "После переговоров с министром аграрной политики Украины Николаем Сольским мы совместно договорились, что будут созданы технические группы, в задачи которых будет входить, среди прочего: выработка определенных рамок, в которых должна регулироваться торговля между Польшей и Украиной", - указал он.

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