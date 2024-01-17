ЕС готовит продление беспошлинной торговли с Украиной до июня 2025 года, Польша хочет внести изменения - министр

Эксклюзив
В судебной системе возник огромный кризис из-за неэффективной реформы - эксперт
  •  62243 просмотра

В судебной системе возник огромный кризис из-за неэффективной реформы - эксперт

Эксклюзив
ГБР открыло дело по факту возможных злоупотреблений директора юрдепартамента Нацбанка
  •  101589 просмотра

ГБР открыло дело по факту возможных злоупотреблений директора юрдепартамента Нацбанка

Эксклюзив
В Союзе украинских предпринимателей назвали проблемы, с которыми чаще всего сталкивается бизнес: каждое второе предприятие терпит убытки от действий налоговой
  •  104981 просмотра

В Союзе украинских предпринимателей назвали проблемы, с которыми чаще всего сталкивается бизнес: каждое второе предприятие терпит убытки от действий налоговой

Эксклюзив
Суд обязал ГБР открыть дело о злоупотреблениях в Нацбанке
16 января  •  136299 просмотра

Суд обязал ГБР открыть дело о злоупотреблениях в Нацбанке

Эксклюзив
Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: депутату Батрину назначили психиатрическую экспертизу
16 января  •  164565 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: депутату Батрину назначили психиатрическую экспертизу

Эксклюзив
Нужно определить конкретный орган, который будет расследовать преступления судей - нардеп
16 января  •  144125 просмотра

Нужно определить конкретный орган, который будет расследовать преступления судей - нардеп

Эксклюзив
Пиар на миллионы: как ФГВФЛ сливает средства на эко-блокноты и продвижение в соцсетях
16 января  •  136786 просмотра

Пиар на миллионы: как ФГВФЛ сливает средства на эко-блокноты и продвижение в соцсетях

Эксклюзив
Результаты исследований по недавним массированным ударам рф тоже должны стать доказательной базой для Международного уголовного суда - Рувин
16 января  •  132072 просмотра

Результаты исследований по недавним массированным ударам рф тоже должны стать доказательной базой для Международного уголовного суда - Рувин

Эксклюзив
Военный эксперт рассказал, какие задачи выполняли и как работали сбитые ВСУ вражеские самолеты А-50 и Ил-22
15 января  •  145732 просмотра

Военный эксперт рассказал, какие задачи выполняли и как работали сбитые ВСУ вражеские самолеты А-50 и Ил-22

Эксклюзив
Недостатки в производстве, низкое качество материалов: Рувин объяснил, почему часть вражеских ракет не долетает до Украины и падает в рф
15 января  •  152063 просмотра

Недостатки в производстве, низкое качество материалов: Рувин объяснил, почему часть вражеских ракет не долетает до Украины и падает в рф

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...Loading...
Новости по теме

ЕС готовит продление беспошлинной торговли с Украиной до июня 2025 года, Польша хочет внести изменения - министр

Как сообщается, Европейская комиссия готовит проект решения о продлении беспошлинной торговли с Украиной до июня 2025 года, несмотря на призывы некоторых стран-членов вернуться к пошлинам.

Экономика •   •  11798 просмотра
ЕС готовит продление беспошлинной торговли с Украиной до июня 2025 года, Польша хочет внести изменения - министр

Пророссийская партия AfD стремится сделать Германию подобной россии - вице-канцлер Габек

Вице-канцлер Германии Роберт Габек предупреждает о намерениях партии AfD превратить Германию в автократическое государство, подобное россии, и призывает следить за партией на предмет любых нарушений закона.

Новости Мира •   •  9838 просмотра
Пророссийская партия AfD стремится сделать Германию подобной россии - вице-канцлер Габек

В оккупированном Севастополе объявлена воздушная тревога: россияне перекрыли Крымский мост

В оккупированном россией Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщается о взрывах, раздающихся вблизи города, и перекрыто движение через Крымский мост.

Война •   •  15341 просмотра
В оккупированном Севастополе объявлена воздушная тревога: россияне перекрыли Крымский мост

Оккупанты ударили управляемой авиабомбой по поселку на Харьковщине: пострадали дети

российские военные атаковали КАБом поселок в Харьковской области, ранив 10-летнего мальчика.

Война •   •  14286 просмотра
Оккупанты ударили управляемой авиабомбой по поселку на Харьковщине: пострадали дети

В деоккупированной Харьковской области выявлено рекордное количество застенков

28 вражеских застенков выявлено в деоккупированной Харьковской области Украины - больше всего в стране. Следователи работают с 227 потерпевшими в 10 уголовных производствах.

Война •   •  13731 просмотра
В деоккупированной Харьковской области выявлено рекордное количество застенков

В СБУ расследуют незаконное прослушивание и видеосъемки команды "Bihus.Info"

Служба безопасности Украины расследует незаконное прослушивание и видеофиксацию представителей "Bihus. Info", открыто уголовное производство.

Криминал и ЧП •   •  11054 просмотра
В СБУ расследуют незаконное прослушивание и видеосъемки команды "Bihus.Info"

россияне атакуют Херсонскую область: ранены четверо гражданских

В Херсонской области в результате российского обстрела 17 января ранения получили четыре человека, в том числе 81-летняя женщина. Обстрел также нанес ущерб зданиям и транспортным средствам, начато досудебное расследование.

Война •   •  13614 просмотра
россияне атакуют Херсонскую область: ранены четверо гражданских

"У них таких прав нет" - Лубинец о работниках ТЦК, которые задерживают людей на улицах

Лубинец прокомментировал случаи в отношении работников ТЦК, которые задерживают людей на улицах.

Общество •   •  11957 просмотра
"У них таких прав нет" - Лубинец о работниках ТЦК, которые задерживают людей на улицах

россия перевезла 50 тысяч своих граждан и азиатов в оккупированный Мариуполь на фоне этнических чисток

Около 50 000 русских и выходцев из Центральной Азии были завезены россией в оккупированный Мариуполь, чтобы подавить сопротивление местного населения, сообщает представитель Центра национального сопротивления.

Война •   •  12410 просмотра
россия перевезла 50 тысяч своих граждан и азиатов в оккупированный Мариуполь на фоне этнических чисток

В результате российского обстрела Херсона ранена пожилая женщина

В результате российского обстрела Херсона пострадала 71-летняя женщина. Сейчас она находится в больнице со взрывной травмой, ранениями предплечья и головы.

Война •   •  12601 просмотра
В результате российского обстрела Херсона ранена пожилая женщина