ЕС готовит продление беспошлинной торговли с Украиной до июня 2025 года, Польша хочет внести изменения - министр
Как сообщается, Европейская комиссия готовит проект решения о продлении беспошлинной торговли с Украиной до июня 2025 года, несмотря на призывы некоторых стран-членов вернуться к пошлинам.
Пророссийская партия AfD стремится сделать Германию подобной россии - вице-канцлер Габек
Вице-канцлер Германии Роберт Габек предупреждает о намерениях партии AfD превратить Германию в автократическое государство, подобное россии, и призывает следить за партией на предмет любых нарушений закона.
В оккупированном Севастополе объявлена воздушная тревога: россияне перекрыли Крымский мост
В оккупированном россией Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщается о взрывах, раздающихся вблизи города, и перекрыто движение через Крымский мост.
Оккупанты ударили управляемой авиабомбой по поселку на Харьковщине: пострадали дети
российские военные атаковали КАБом поселок в Харьковской области, ранив 10-летнего мальчика.
В деоккупированной Харьковской области выявлено рекордное количество застенков
28 вражеских застенков выявлено в деоккупированной Харьковской области Украины - больше всего в стране. Следователи работают с 227 потерпевшими в 10 уголовных производствах.
В СБУ расследуют незаконное прослушивание и видеосъемки команды "Bihus.Info"
Служба безопасности Украины расследует незаконное прослушивание и видеофиксацию представителей "Bihus. Info", открыто уголовное производство.
россияне атакуют Херсонскую область: ранены четверо гражданских
В Херсонской области в результате российского обстрела 17 января ранения получили четыре человека, в том числе 81-летняя женщина. Обстрел также нанес ущерб зданиям и транспортным средствам, начато досудебное расследование.
"У них таких прав нет" - Лубинец о работниках ТЦК, которые задерживают людей на улицах
Лубинец прокомментировал случаи в отношении работников ТЦК, которые задерживают людей на улицах.
россия перевезла 50 тысяч своих граждан и азиатов в оккупированный Мариуполь на фоне этнических чисток
Около 50 000 русских и выходцев из Центральной Азии были завезены россией в оккупированный Мариуполь, чтобы подавить сопротивление местного населения, сообщает представитель Центра национального сопротивления.
В результате российского обстрела Херсона ранена пожилая женщина
В результате российского обстрела Херсона пострадала 71-летняя женщина. Сейчас она находится в больнице со взрывной травмой, ранениями предплечья и головы.