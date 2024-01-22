Польща домоглася поступок від ЄС щодо обмеження експорту українських продуктів - ЗМІ

Новий польський уряд домігся поступки з боку ЄС щодо обмеження експорту українських продуктів харчування. Про це пише Financial Times, передає УНН.

Європейська Комісія має намір запропонувати додаткові гарантії країнам, які межують з Україною. Згідно зі словами Валдіса Домбровскіса, комісара з питань торгівлі, пропозиція має надійти цього тижня і, ймовірно, включатиме "запобіжні заходи для конкретної країни", які дозволять Брюсселю блокувати імпорт, якщо ринок певної країни буде переповнений.

Ми шукатимемо, як ми можемо надати додаткові гарантії Польщі та іншим державам-членам, і одним із способів зробити це є запровадження захисних заходів для кожної країни. Ми бачимо, що цей регіональний вплив торгівлі або експорту української сільськогосподарської продукції розподілений дуже нерівномірно. Це в першу чергу відчувають країни-сусіди, тоді як це не створює значних перешкод для ринку ЄС в цілому