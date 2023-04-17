Словаччина слідом за Польщею та Угорщиною забороняє імпорт українського зерна
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Словаччина приєднується до низки європейських країн, що забороняють імпорт зерна з України. Тимчасову призупинку імпорту у понеділок, 17 квітня, анонсував прем’єр країни Едуард Хегер, пише УНН.
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"Словаччина тимчасово призупиняє імпорт зерна та інших окремих продуктів з України. Сьогодні відбудеться засідання робочої групи з цього питання. Про результати ми повідомимо", - написав Хегер у Facebook.
Нагадаємо
У Польщі вирішили тимчасово заборонити імпорт українського зерна. У Мінагрополітики тодія заявили, що рішення суперечить домовленостям.
Уряд Угорщини слідом за Польщею тимчасово заборонив ввезення з України зерна та насіння олійних культур, а також іншу сільськогосподарську продукцію. Однак, міністр сільського господарства Угорщини, як повідомлялося, запевнив, що транзит для української агропродукції зберігатиметься і надалі.
Це послідувало після того, як фермери в Центральній та Східній Європі протестували проти впливу імпорту дешевого українського зерна, яке призвело до зниження внутрішніх цін і позначилося на продажах місцевих виробників.