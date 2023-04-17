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Словакия вслед за Польшей и Венгрией запрещает импорт украинского зерна

Словакия вслед за Польшей и Венгрией запрещает импорт украинского зерна

Киев • УНН

 • 1133575 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Словакия присоединяется к ряду европейских стран, запрещающих импорт зерна из Украины. Временную приостановку импорта в понедельник, 17 апреля, анонсировал премьер-министр страны Эдуард Хегер, пишет УНН.

Цитата

"Словакия временно приостанавливает импорт зерна и других отдельных продуктов из Украины. Сегодня состоится заседание рабочей группы по этому вопросу. О результатах мы сообщим", - написал Хегер в Facebook.

Напомним

В Польше решили временно запретить импорт украинского зерна. В Минагрополитики тогда заявили, что решение противоречит договоренностям.

Правительство Венгрии вслед за Польшей временно запретило ввоз из Украины зерна и семян масличных культур, а также другую сельскохозяйственную продукцию. Однако, министр сельского хозяйства Венгрии, как сообщалось, заверил, что транзит для украинской агропродукции будет сохраняться и в дальнейшем.

Это последовало после того, как фермеры в Центральной и Восточной Европе протестовали против воздействия импорта дешевого украинского зерна, которое привело к снижению внутренних цен и сказалось на продажах местных производителей.

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