Угорщина обіцяє зберегти транзит української агропродукції - Мінагрополітики
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Угорщина обіцяє, що транзит для української агропродукції зберігатиметься і надалі. Про це повідомили в Мінагрополітики за підсумками переговорів міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Сольського з міністром сільського господарства Угорщини Іштваном Надем, пише УНН.
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Сторони обговорили ситуацію з експортом української аграрної продукції в Угорщину.
Микола Сольський підкреслив необхідність продовження переговорів для досягнення домовленостей з приводу експорту української сільськогосподарської продукції та неприйнятність односторонніх рішень.
"Зі свого боку міністр сільського господарства Угорщини запевнив, що транзит для української агропродукції зберігатиметься і надалі. Сторони домовились провести консультації і найближчим часом зустрітися повторно", - вказано у повідомленні.
Нагадаємо
Уряд Угорщини слідом за Польщею тимчасово заборонив ввезення з України зерна та насіння олійних культур, а також іншу сільськогосподарську продукцію.