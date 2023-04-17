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Угорщина обіцяє зберегти транзит української агропродукції - Мінагрополітики

Угорщина обіцяє зберегти транзит української агропродукції - Мінагрополітики

Київ • УНН

 • 1080127 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Угорщина обіцяє, що транзит для української агропродукції зберігатиметься і надалі. Про це повідомили в Мінагрополітики за підсумками переговорів міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Сольського з міністром сільського господарства Угорщини Іштваном Надем, пише УНН.

Деталі

Сторони обговорили ситуацію з експортом української аграрної продукції в Угорщину.

Микола Сольський підкреслив необхідність продовження переговорів для досягнення домовленостей з приводу експорту української сільськогосподарської продукції та неприйнятність односторонніх рішень.

"Зі свого боку міністр сільського господарства Угорщини запевнив, що транзит для української агропродукції зберігатиметься і надалі. Сторони домовились провести консультації і найближчим часом зустрітися повторно", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо

Уряд Угорщини слідом за Польщею тимчасово заборонив ввезення з України зерна та насіння олійних культур, а також іншу сільськогосподарську продукцію.

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