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У Польщі вирішили тимчасово заборонити імпорт українського зерна. У Мінагрополітики кажуть, що рішення суперечить домовленостям

У Польщі вирішили тимчасово заборонити імпорт українського зерна. У Мінагрополітики кажуть, що рішення суперечить домовленостям

Київ • УНН

 • 933260 перегляди

КИЇВ. 15 квітня. УНН. Кабмін Польщі уповноважив голів профільних відомств тимчасово заборонити імпорт українського зерна. У Мінагрополітики України кажуть, що рішення польської сторони протирічать домовленостям і пропонує узгодити з польською стороною новий Меморандум про взаєморозуміння, передає УНН із посиланням на заяву українського відомства.

Деталі

У заяві зазначено, що Міністерство аграрної політики та продовольства України шкодує про прийняття польськими колегами рішення про тимчасове обмеження експорту в/та через територію Польщі (в тому числі транзитом) сільськогосподарських товарів з України. Мінагрополітики завжди виступало й виступає за відкриту, конструктивну і взаємовигідну співпрацю відповідно до Угод про асоціацію та вільну торгівлю між Україною та ЄС.

Цитата

"Рішення польської сторони протирічать нашим домовленостям. Мінагрополітики зі свого боку завжди з розумінням ставилось до ситуацій в польському агросекторі й оперативно реагувало на різного роду виклики. Тиждень тому ми погодили, що 4 культури: пшениця, кукурудза, насіння соняшника та ріпаку до 1 липня 2023 року йтимуть через Польщу лише транзитом. Цього тижня ми досягли низки домовленостей для розвитку взаємовигідного співробітництва в галузі сільського господарства та вирішення проблем логістики і погодили текст Меморандуму про взаєморозуміння.

Ми розуміємо, що у польських фермерів склалась складна ситуація, проте наголошуємо, що зараз найскладніша ситуація у фермерів України. Саме на території України йде війна, саме українські фермери зазнають колосальних збитків від війни росії проти України, і саме українські фермери гинуть на своїх полях від російських мін. При цьому українські агровиробники з розумінням ставляться до потреб польських колег, сподіваються на взаєморозуміння та очікують конструктивного діалогу для прийняття узгодженого рішення", - йдеться у заяві.

У Мінагрополітики наголошують - "у даний час, вирішення різного роду питань односторонніми кардинальними діями не прискорить позитивного вирішення ситуації... між нашими державами та суб’єктами господарювання не повинно бути жодних непорозумінь".

Додамо

У заяві зазначено, що українська сторона пропонує: найближчими днями узгодити з польською стороною новий Меморандум про взаєморозуміння, який враховуватиме інтереси України та Польщі в дусі конструктивного надійного ефективного співробітництва для обох країн і належним чином врегулює питання транзиту сільськогосподарської продукції територією Польщі.

"Ми готові до співпраці з польською стороною в проведенні ретельного розслідування будь-яких зловживань, які могли мати місце в цьому питанні і призвели до нинішньої ситуації, що не відповідає інтересам ані Польщі, ані України. Кризові явища мають підштовхнути наші держави до ще більш тісної взаємодії в усіх галузях, аби усунути першопричину цих проблем - російську агресію. Це дозволить відновити та розбудувати логістичну інфраструктуру для взаємовигідної торговельно-економічної співпраці відповідно до правил і принципів поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною і ЄС", - резюмували у відомстві.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Польщі заявили, що імпорт зерна з України припинено щонайменше до липня

Контекст

Велика кількість українського зерна, яке дешевше, ніж зерно, вироблене в Європейському союзі, в кінцевому підсумку залишилося в країнах Центральної Європи через логістику, вдаривши по продажах місцевих фермерів.

Це створило політичну проблему для правлячих польських націоналістів «Право і справедливість» (PiS) у рік виборів.

Доповнення

Імпорт українського зерна до Польщі буде тимчасово зупинено, щоб пом'якшити вплив на ціни, але транзит, як і раніше, дозволено.

Україна і Польща розроблять нові правила транзиту сільськогосподарських культур протягом наступного тижня. Як повідомив міністр аграрної політики і продовольства України Микола Сольський, українська сторона утримається від експорту до Польщі чотирьох культур: пшениці, кукурудзи, соняшнику та ріпаку до нового сезону.

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