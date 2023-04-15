В Польше решили временно запретить импорт украинского зерна. В Минагрополитики говорят, что решение противоречит договоренностям

Детали

В заявлении указано, что Министерство аграрной политики и продовольствия Украины сожалеет о принятии польскими коллегами решения о временном ограничении экспорта в/и через территорию Польши (в том числе транзитом) сельскохозяйственных товаров из Украины. Минагрополитики всегда выступало и выступает за открытое, конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество в соответствии с Соглашениями об ассоциации и свободной торговле между Украиной и ЕС.

Цитата

"Решение польской стороны противоречат нашим договоренностям. Минагрополитики со своей стороны всегда с пониманием относилось к ситуациям в польском агросекторе и оперативно реагировало на разного рода вызовы. Неделю назад мы согласовали, что 4 культуры: пшеница, кукуруза, семена подсолнечника и рапса до 1 июля 2023 года будут идти через Польшу только транзитом. На этой неделе мы достигли ряда договоренностей для развития взаимовыгодного сотрудничества в области сельского хозяйства и решения проблем логистики и согласовали текст Меморандума о взаимопонимании.

Мы понимаем, что у польских фермеров сложилась сложная ситуация, однако подчеркиваем, что сейчас самая сложная ситуация у фермеров Украины. Именно на территории Украины идет война, именно украинские фермеры несут колоссальные убытки от войны россии против Украины, и именно украинские фермеры погибают на своих полях от российских мин. При этом украинские агропроизводители с пониманием относятся к потребностям польских коллег, надеются на взаимопонимание и ожидают конструктивного диалога для принятия согласованного решения", - говорится в заявлении.

В Минагрополитики отмечают - "в настоящее время, решение разного рода вопросов односторонними кардинальными действиями не ускорит положительного решения ситуации... между нашими государствами и субъектами хозяйствования не должно быть никаких недоразумений".

Добавим

В заявлении указано, что украинская сторона предлагает: в ближайшие дни согласовать с польской стороной новый Меморандум о взаимопонимании, который будет учитывать интересы Украины и Польши в духе конструктивного надежного эффективного сотрудничества для обеих стран и должным образом урегулирует вопрос транзита сельскохозяйственной продукции по территории Польши.

"Мы готовы к сотрудничеству с польской стороной в проведении тщательного расследования любых злоупотреблений, которые могли иметь место в этом вопросе и привели к нынешней ситуации, которая не отвечает интересам ни Польши, ни Украины. Кризисные явления должны подтолкнуть наши государства к еще более тесному взаимодействию во всех областях, чтобы устранить первопричину этих проблем - российскую агрессию. Это позволит восстановить и построить логистическую инфраструктуру для взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества в соответствии с правилами и принципами углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и ЕС", - резюмировали в ведомстве.

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Контекст

Большое количество украинского зерна, которое дешевле, чем зерно, произведенное в Европейском союзе, в конечном счете осталось в странах Центральной Европы из-за логистики, ударив по продажам местных фермеров.

Это создало политическую проблему для правящих польских националистов «Право и справедливость» (PiS) в год выборов.

Дополнение

Импорт украинского зерна в Польшу будет временно остановлен, чтобы смягчить влияние на цены, но транзит по-прежнему разрешен.

Украина и Польша разработают новые правила транзита сельскохозяйственных культур в течение следующей недели. Как сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский, украинская сторона воздержится от экспорта в Польшу четырех культур: пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса до нового сезона.