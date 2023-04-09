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В Польше заявили, что импорт зерна из Украины приостановлен как минимум до июля

В Польше заявили, что импорт зерна из Украины приостановлен как минимум до июля

Киев • УНН

 • 1377831 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Импорт зерна из Украины в Польшу будет приостановлен как минимум до июля. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства Польши Януш Ковальский, передает УНН со ссылкой на TVP Info.

Цитата

«Евросоюз ничего не сделал для помощи польским фермерам, а эффективность (действий – ред.) нового министра господина Роберта Телуса при поддержке и премьер-министра, и президента, что стало также результатом переговоров с Президентом Зеленским, показали, что мы в состоянии наладить связь с Украиной и приостановить импорт как минимум до июля, - сказал Ковальский.

По его словам, польско-украинское соглашение по зерну является первым шагом. Он отметил, что его коалиционная партия «Солидарная Польша» твердо отстаивает позицию, что пошлины должны быть введены на всю сельскохозяйственную продукцию из Украины.

«Я верю, что это начало той великой битвы, которую сейчас ведет польское правительство с Европейской комиссией, чтобы защитить польское сельское хозяйство. Мы помогаем Украине, но мы должны быть транзитной страной», - отметил Ковальский.

По его словам, все продукты должны отправляться через Польшу, они не должны наносить вред польским фермерам, польским производителям и вызывать кризис, связанный с продовольственной безопасностью.

Ковальски также объявил, что во вторник министр сельского хозяйства Роберт Телус «встретится на границе с профсоюзами из пяти других стран».

Контекст

Большое количество украинского зерна, которое дешевле, чем зерно, произведенное в Европейском союзе, в конечном итоге осталось в странах Центральной Европы из-за логистики, ударив по продажам местных фермеров.

Это создало политическую проблему для правящих польских националистов «Право и справедливость» (PiS) в год выборов.

Дополнение

Импорт украинского зерна в Польшу будет временно остановлен, чтобы смягчить влияние на цены, но транзит по-прежнему разрешен.

Украина и Польша разработают новые правила транзита сельскохозяйственных культур в течение следующей недели. Как сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский, украинская сторона воздержится от экспорта в Польшу четырех культур: пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса до нового сезона.

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