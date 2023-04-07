Транзит по новым правилам: Украина воздержится от экспорта в Польшу четырех культур - Сольский

Детали

Во время встречи министра аграрной политики с польским коллегой Робертом Телусом, стороны пришли к совместным договоренностям.

Цитата

“Ситуация сложная для украинского фермера, но, очевидно, и для польского. Все мы понимаем, кто в этом виноват, но решать этот вопрос нам. Возможность транзита через территорию Польши в другие страны-члены ЕС и третьи страны сохранена, порядок транзита будет упрощен для устранения простоя транспорта и очередей на пунктах пропуска. Но в то же время украинская сторона воздержится от экспорта в Польшу четырех культур: пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса до нового сезона”, - подчеркнул Сольский.

Как информирует Министерство аграрной политики, пока будут разрабатываться новые правила, экспортерам рекомендуется рассмотреть возможность перенаправить соответствующие грузы через другие страны.

Дополнение

Тема экспорта украинского зерна стала одной из ключевых на фоне визита в Польшу Президента Владимира Зеленского. В частности, он заявил, что вопрос контроля за экспортом украинского зерна, на котором настаивают польские фермеры, будет решен в ближайшие дни-недели.

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский заявлял, что на стоимость зерна в мире влияет война россии против Украины.

Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус сообщил, что импорт украинского зерна в Польшу будет временно остановлен, чтобы смягчить влияние на цены, но транзит по-прежнему разрешен.