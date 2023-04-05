Проблеми польських фермерів: Зеленський заявив, що в найближчі дні-тижні питання вирішать
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання контролю за експортом українського зерна, на якому наполягають польські фермери, буде вирішено в найближчі дні-тижні. Про це він повідомив під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким у Варшаві, передає кореспондент УНН.
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«Ми обговорювали питання щодо наших фермерів, польських фермерів. Ми знайшли вихід. Я вважаю, що найближчі дні, тижні ми вирішимо остаточно всі питання, тому що не може бути, будь-яких питань, складнощів між такими близькими партнерами й реальними друзями, як Польща та Україна», - розповів Зеленський.
Доповнення
Міністр сільського господарства Польщі Генрик Ковальчик подав у відставку зі своєї посади в середу на тлі зростання гніву серед фермерів щодо впливу імпорту українського зерна на ціни.
Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський заявляв, що на вартість зерна у світі впливає війна росії проти України.