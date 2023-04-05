Проблемы польских фермеров: Зеленский заявил, что в ближайшие дни-недели вопрос решат
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос контроля за экспортом украинского зерна, на котором настаивают польские фермеры, будет решен в ближайшие дни-недели. Об этом он сообщил во время совместного брифинга с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким в Варшаве, передает корреспондент УНН.
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«Мы обсуждали вопрос о наших фермерах, польских фермерах. Мы нашли выход. Я считаю, что ближайшие дни, недели мы решим окончательно все вопросы, потому что не может быть, каких-либо вопросов, сложностей между такими близкими партнерами и реальными друзьями, как Польша и Украина», - рассказал Зеленский.
Дополнение
Министр сельского хозяйства Польши Генрик Ковальчик подал в отставку со своей должности в среду на фоне роста гнева среди фермеров относительно влияния импорта украинского зерна на цены.
Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский заявлял, что на стоимость зерна в мире влияет война России против Украины.