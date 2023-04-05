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На вартість зерна у світі впливає війна проти України: Сольський про відставку міністра сільського господарства Польщі

На вартість зерна у світі впливає війна проти України: Сольський про відставку міністра сільського господарства Польщі

Київ • УНН

 • 1014614 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. На вартість зерна у світі впливає війна росії проти України. Про це наголосив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський, коментуючи відставку свого польського колеги Генрика Ковальчика на тлі зростання гніву серед фермерів щодо впливу імпорту українського зерна на ціни. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міністерство аграрної політики.

Цитата

"Польща є і залишатиметься нашим великим другом і надійним партнером, це одна з країн, яка першою прийшла нам на допомогу і робить все можливе, а часом і неможливе, щоб ми вистояли. Ми вдячні за таку підтримку та співпрацю. Війна росії проти України вплинула на весь світовий аграрний ринок. Країна-агресор створила проблеми як для виробників - українських та, наприклад, польських, так і для споживачів, не лише в нас, а й у Європі чи Африці. І одна з головних проблем - це блокування морських шляхів експорту українського зерна", - наголосив міністр.

За словами Сольського, росія продовжує штучно стримувати експорт українського зерна морем, гальмуючи проведення інспекцій суден у Босфорі. Інспектують лише 2-3 кораблі в день.

Він зазначив, що якби всій світовій спільноті разом вдалося дотиснути росію щодо збільшення цих перевірок, ми б могли відправляти в декілька разів більше кораблів на добу, відповідно, потік автомобільних перевезень українського зерна країнами Європи міг би зменшитися. Для українського фермера експорт морем дешевший, а отже - вигідніший.

"Майже рік тому Єврокомісія впровадила ініціативу "Шляхи Солідарності" для налагодження альтернативних маршрутів експорту української агропродукції та імпорту товарів першої необхідності в умовах блокади морських портів. Це була шалена підтримка з боку Європи, в тому числі, Польщі, і це рішення дало змогу захистити критичні інтереси українських фермерів. Ми продовжуємо зближувати наші ринки, ми за здорову конкуренцію і розуміємо, що союзникам має бути комфортно співпрацювати. На жаль, війна внесла свої корективи, на щастя, поляки це розуміють”, - підсумував Сольський.

Доповнення

Міністр сільського господарства Польщі Генрик Ковальчик подав у відставку зі своєї посади в середу на тлі зростання гніву серед фермерів щодо впливу імпорту українського зерна на ціни.

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