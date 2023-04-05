На вартість зерна у світі впливає війна проти України: Сольський про відставку міністра сільського господарства Польщі

Цитата

"Польща є і залишатиметься нашим великим другом і надійним партнером, це одна з країн, яка першою прийшла нам на допомогу і робить все можливе, а часом і неможливе, щоб ми вистояли. Ми вдячні за таку підтримку та співпрацю. Війна росії проти України вплинула на весь світовий аграрний ринок. Країна-агресор створила проблеми як для виробників - українських та, наприклад, польських, так і для споживачів, не лише в нас, а й у Європі чи Африці. І одна з головних проблем - це блокування морських шляхів експорту українського зерна", - наголосив міністр.

За словами Сольського, росія продовжує штучно стримувати експорт українського зерна морем, гальмуючи проведення інспекцій суден у Босфорі. Інспектують лише 2-3 кораблі в день.

Він зазначив, що якби всій світовій спільноті разом вдалося дотиснути росію щодо збільшення цих перевірок, ми б могли відправляти в декілька разів більше кораблів на добу, відповідно, потік автомобільних перевезень українського зерна країнами Європи міг би зменшитися. Для українського фермера експорт морем дешевший, а отже - вигідніший.

"Майже рік тому Єврокомісія впровадила ініціативу "Шляхи Солідарності" для налагодження альтернативних маршрутів експорту української агропродукції та імпорту товарів першої необхідності в умовах блокади морських портів. Це була шалена підтримка з боку Європи, в тому числі, Польщі, і це рішення дало змогу захистити критичні інтереси українських фермерів. Ми продовжуємо зближувати наші ринки, ми за здорову конкуренцію і розуміємо, що союзникам має бути комфортно співпрацювати. На жаль, війна внесла свої корективи, на щастя, поляки це розуміють”, - підсумував Сольський.

Доповнення

Міністр сільського господарства Польщі Генрик Ковальчик подав у відставку зі своєї посади в середу на тлі зростання гніву серед фермерів щодо впливу імпорту українського зерна на ціни.