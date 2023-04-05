На стоимость зерна в мире влияет война против Украины: Сольский об отставке министра сельского хозяйства Польши

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"Польша есть и будет оставаться нашим большим другом и надежным партнером, это одна из стран, которая первой пришла нам на помощь и делает все возможное, а порой и невозможное, чтобы мы выстояли. Мы благодарны за такую поддержку и сотрудничество. Война россии против Украины повлияла на весь мировой аграрный рынок. Страна-агрессор создала проблемы как для производителей - украинских и, например, польских, так и для потребителей, не только у нас, но и в Европе или Африке. И одна из главных проблем - это блокирование морских путей экспорта украинского зерна", - подчеркнул министр.

По словам Сольского, россия продолжает искусственно сдерживать экспорт украинского зерна морем, тормозя проведение инспекций судов в Босфоре. Инспектируют лишь 2-3 корабля в день.

Он отметил, что если бы всему мировому сообществу вместе удалось дожать россию по увеличению этих проверок, мы бы могли отправлять в несколько раз больше кораблей в сутки, соответственно, поток автомобильных перевозок украинского зерна по странам Европы мог бы уменьшиться. Для украинского фермера экспорт морем дешевле, а значит - выгоднее.

"Почти год назад Еврокомиссия внедрила инициативу "Пути Солидарности" для налаживания альтернативных маршрутов экспорта украинской агропродукции и импорта товаров первой необходимости в условиях блокады морских портов. Это была огромная поддержка со стороны Европы, в том числе, Польши, и это решение позволило защитить критические интересы украинских фермеров. Мы продолжаем сближать наши рынки, мы за здоровую конкуренцию и понимаем, что союзникам должно быть комфортно сотрудничать. К сожалению, война внесла свои коррективы, к счастью, поляки это понимают”, - подытожил Сольский.

Дополнение

Министр сельского хозяйства Польши Генрик Ковальчик подал в отставку со своей должности в среду на фоне роста гнева среди фермеров относительно влияния импорта украинского зерна на цены.