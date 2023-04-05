На стоимость зерна в мире влияет война против Украины: Сольский об отставке министра сельского хозяйства Польши
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. На стоимость зерна в мире влияет война россии против Украины. Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский, комментируя отставку своего польского коллеги Генрика Ковальчика на фоне роста гнева среди фермеров относительно влияния импорта украинского зерна на цены. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство аграрной политики.
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"Польша есть и будет оставаться нашим большим другом и надежным партнером, это одна из стран, которая первой пришла нам на помощь и делает все возможное, а порой и невозможное, чтобы мы выстояли. Мы благодарны за такую поддержку и сотрудничество. Война россии против Украины повлияла на весь мировой аграрный рынок. Страна-агрессор создала проблемы как для производителей - украинских и, например, польских, так и для потребителей, не только у нас, но и в Европе или Африке. И одна из главных проблем - это блокирование морских путей экспорта украинского зерна", - подчеркнул министр.
По словам Сольского, россия продолжает искусственно сдерживать экспорт украинского зерна морем, тормозя проведение инспекций судов в Босфоре. Инспектируют лишь 2-3 корабля в день.
Он отметил, что если бы всему мировому сообществу вместе удалось дожать россию по увеличению этих проверок, мы бы могли отправлять в несколько раз больше кораблей в сутки, соответственно, поток автомобильных перевозок украинского зерна по странам Европы мог бы уменьшиться. Для украинского фермера экспорт морем дешевле, а значит - выгоднее.
"Почти год назад Еврокомиссия внедрила инициативу "Пути Солидарности" для налаживания альтернативных маршрутов экспорта украинской агропродукции и импорта товаров первой необходимости в условиях блокады морских портов. Это была огромная поддержка со стороны Европы, в том числе, Польши, и это решение позволило защитить критические интересы украинских фермеров. Мы продолжаем сближать наши рынки, мы за здоровую конкуренцию и понимаем, что союзникам должно быть комфортно сотрудничать. К сожалению, война внесла свои коррективы, к счастью, поляки это понимают”, - подытожил Сольский.
Дополнение
Министр сельского хозяйства Польши Генрик Ковальчик подал в отставку со своей должности в среду на фоне роста гнева среди фермеров относительно влияния импорта украинского зерна на цены.