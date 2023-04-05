Міністр сільського господарства Польщі пішов у відставку через невдоволення імпортом українського зерна
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Міністр сільського господарства Польщі Генрик Ковальчик подав у відставку зі своєї посади в середу на тлі зростання гніву серед фермерів щодо впливу імпорту українського зерна на ціни. Про це пише Reuters, передає УНН.
Деталі
Ковальчик заявив, що вирішив залишити цю посаду через рішення Єврокомісії продовжити безмитний імпорт українського зерна до червня 2024 року. Польські аграрії закликали до запровадження тарифів.
"Оскільки очевидно, що на даний момент Європейська комісія не задовольнить цю вимогу, я вирішив піти у відставку з посади міністра сільського господарства", - сказав Ковальчик.
Що було раніше
Велика кількість українського зерна, яке дешевше, ніж зерно, вироблене в Європейському Союзі, виявилося в країнах Центральної Європи, вдаривши по цінах та продажах місцевих фермерів і створивши головний біль для правлячої партії Польщі "Закон та Справедливість" (PiS) у рік виборів.
Прем'єр-міністри п'яти держав, включаючи Польщу, у п'ятницю написали президенту Єврокомісії Урсулі фон дер Ляйєн лист із вимогою вжити заходів щодо імпорту сільськогосподарської продукції з України.
Вони вказали, що імпортне мито, можливо, доведеться знову запровадити, якщо приплив зерна та інших продуктів з України не може бути зупинений іншими способами.