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Министр сельского хозяйства Польши ушел в отставку из-за недовольства импортом украинского зерна

Министр сельского хозяйства Польши ушел в отставку из-за недовольства импортом украинского зерна

Киев • УНН

 • 770226 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Министр сельского хозяйства Польши Хенрик Ковальчик подал в отставку со своей должности в среду на фоне роста гнева среди фермеров относительно влияния импорта украинского зерна на цены. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Ковальчик заявил, что решил оставить эту должность из-за решения Еврокомиссии продлить беспошлинный импорт украинского зерна до июня 2024 года. Польские аграрии призвали к введению тарифов.

"Поскольку очевидно, что на данный момент Европейская комиссия не удовлетворит это требование, я решил уйти в отставку с должности министра сельского хозяйства", - сказал Ковальчик.

Что было раньше

Большое количество украинского зерна, которое дешевле, чем зерно, произведенное в Европейском Союзе, оказалось в странах Центральной Европы, ударив по ценам и продажам местных фермеров и создав головную боль для правящей партии Польши "Закон и Справедливость" (PiS) в год выборов.

Премьер-министры пяти государств, включая Польшу, в пятницу написали президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен письмо с требованием принять меры в отношении импорта сельскохозяйственной продукции из Украины.

Они указали, что импортную пошлину, возможно, придется снова ввести, если приток зерна и других продуктов из Украины не может быть остановлен другими способами.

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