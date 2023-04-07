Транзит за новими правилами: Україна утримається від експорту у Польщу чотирьох культур – Сольський
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Україна та Польща розроблять нові правила транзиту сільськогосподарських культур протягом наступного тижня. Як повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський, українська сторона утримається від експорту в Польщу чотирьох культур: пшениці, кукурудзи, соняшника і рапсу до нового сезону, передає УНН.
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Під час зустрічі міністра аграрної політики з польським колегою Робертом Телусом, сторони дійшли спільних домовленостей.
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“Ситуація складна для українського фермера, але, очевидно, і для польського. Всі ми розуміємо, хто в цьому винний, але вирішувати це питання нам. Можливість транзиту через територію Польщі до інших країн-членів ЄС та третіх країн збережена, порядок транзиту буде спрощений для усунення простою транспорту і черг на пунктах пропуску. Але в той же час українська сторона утримається від експорту в Польщу чотирьох культур: пшениці, кукурудзи, соняшника і рапсу до нового сезону”, - наголосив Сольський.
Як інформує Міністерство аграрної політики, поки будуть розроблятись нові правила, експортерам рекомендується розглянути можливість перенаправити відповідні вантажі через інші країни.
Доповнення
Тема експорту українського зерна стала однією з ключових на тлі візита до Польщі Президента Володимира Зеленського. Зокрема, він заявив, що питання контролю за експортом українського зерна, на якому наполягають польські фермери, буде вирішено в найближчі дні-тижні.
Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський заявляв, що на вартість зерна у світі впливає війна росії проти України.
Міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус повідомив, що імпорт українського зерна до Польщі буде тимчасово зупинено, щоб пом'якшити вплив на ціни, але транзит, як і раніше, дозволено.