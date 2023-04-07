Польща призупиняє імпорт українського зерна

Телус обійняв посаду в четвер після того, як його попередник подав у відставку на тлі протестів фермерів проти падіння цін на продукти.

Цитата

«Ми домовилися обмежити і поки що призупинити експорт до Польщі», — сказав Телус журналістам після зустрічі зі своїм українським колегою. «Транзит буде дозволено, але ретельно контролюватиметься в обох країнах, щоб українське зерно не залишилося у Польщі».

Контекст

Велика кількість українського зерна, яке дешевше, ніж зерно, вироблене в Європейському союзі, зрештою залишилося в країнах Центральної Європи через логістику, вдаривши по продажах для місцевих фермерів.

Це створило політичну проблему для правлячих польських націоналістів «Право та справедливість» (PiS) у рік виборів.

Прем'єр-міністри п'яти держав, включаючи Польщу, минулого місяця написали президенту Європейської комісії Урсулі фон дер Ляйєн лист із вимогою вжити заходів щодо імпорту сільськогосподарської продукції з України.