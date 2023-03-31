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Євросоюз може знову запровадити імпортне мито на українське зерно

Євросоюз може знову запровадити імпортне мито на українське зерно

Київ • УНН

 • 394628 перегляди

КИЇВ. 31 березня. УНН. Тарифи на імпорт сільськогосподарської продукції з України, можливо, доведеться повторно запровадити, якщо приплив продукції, що призводить до зниження цін на ринках Європейського союзу, не вдасться зупинити іншими засобами, заявили прем'єр-міністри п'яти країн. Про це УНН інформує посилаючись на Reuters та АР.

Україна один із найбільших у світі експортерів зерна. Через блокаду Чорноморських портів знайшла альтернативні маршрути доставки зерна через країни Європейського Союзу до Польщі та Румунії, а це означає, що велика кількість українського зерна, яке дешевше, ніж зерно, вироблене в ЄС, потрапило до держав Центральної Європи, що призвело до зниження цін на продукцію місцевих фермерів.

Деталі

У листі президенту Європейської комісії Урсулі фон дер Ляйєн, опублікованому на веб-сайті польського уряду, прем'єр-міністри Польщі, Угорщини, Румунії, Болгарії та Словаччини заявили, що масштаби виробництва власної продукції знизилися до "безпрецедентного рівня".

Міністри звернулися до виконавчого органу ЄС з проханням розглянути питання про термінову закупівлю блоком із 27 членів надлишків продукції та надати кошти для якнайшвидшого розвитку транспортної та складської інфраструктури, але заявили, що, якщо вони не принесуть успіху, слід знову запровадити тарифи та тарифні квоти.

"Давайте підтримаємо Україну, але давайте робити це з розумом і насамперед ставити інтереси країни та польських фермерів на перше місце", - написав у Twitter прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Серед заходів, запропонованих у листі, було спільне рішення ЄС та Світової продовольчої програми, аби українське зерно не потрапило на ринки ЄС.

Вони повторили заклики виділити більше коштів для допомоги фермерам та прискорити розвиток транспортної інфраструктури для допомоги у перевезенні товарів з України. Вони також закликали внести зміни до законів про імпорт сільськогосподарської продукції, які б допомогли регулювати обсяги та напрями надходження сільськогосподарської продукції.

Їхні уряди стикаються з тиском та протестами з боку фермерів, стурбованих падінням цін та відсутністю сховищ для цьогорічного врожаю через надлишок української продукції. Цього тижня болгарські фермери заблокували прикордонні переходи, а міністр сільського господарства Польщі у середу пообіцяв фінансову та інфраструктурну допомогу після багатогодинних переговорів з фермерськими організаціями.

Минулого тижня Брюссель запропонував 56,3 мільйона євро як компенсацію постраждалим фермерам, з яких Болгарія отримає 16,7 мільйона, а Польща — майже 30 мільйонів — суми, яку протестувальники та уряди вважають недостатньою.

Комісар ЄС із сільського господарства Януш Войцеховський заявив, що допомога держави та ЄС, доступна нині польським фермерам, які постраждали від припливу з України, перевищить 210 мільйонів євро, зокрема близько 128 мільйонів євро надійде з державної скарбниці.

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