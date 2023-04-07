Польша приостанавливает импорт украинского зерна

Телус вступил в должность в четверг после того, как его предшественник подал в отставку на фоне протестов фермеров против падения цен на продукты.

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«Мы договорились ограничить и пока что приостановить экспорт в Польшу», — сказал Телус журналистам после встречи со своим украинским коллегой. «Транзит будет разрешен, но будет тщательно контролироваться в обеих странах, чтобы украинское зерно не осталось в Польше».

Контекст

Большое количество украинского зерна, которое дешевле, чем зерно, произведенное в Европейском союзе, в конечном итоге осталось в странах Центральной Европы из-за логистики, ударив по продажам местных фермеров.

Это создало политическую проблему для правящих польских националистов «Право и справедливость» (PiS) в год выборов.

Премьер-министры пяти государств, включая Польшу, в прошлом месяце написали президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен письмо с требованием принять меры в отношении импорта сельскохозяйственной продукции из Украины.