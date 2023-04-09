У Польщі заявили, що імпорт зерна з України припинено щонайменше до липня

ukru
Ексклюзив
15:02 • 64971 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 115399 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

12:29 • 141488 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 303346 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 205364 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 185796 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 304285 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 457602 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 347952 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 357959 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2.1 м/с
87 %
747 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 212175 перегляди

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

31 березня, 09:36 • 174137 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 175608 перегляди

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

31 березня, 11:39 • 129580 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 87632 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 303353 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 304290 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 527515 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 660074 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 681999 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рустем Умєров

Жозеп Боррель

Андрюс Кубілюс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 56747 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 87632 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 175608 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 212175 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 212634 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

9K720 Iskander

TikTok

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

У Польщі заявили, що імпорт зерна з України припинено щонайменше до липня

У Польщі заявили, що імпорт зерна з України припинено щонайменше до липня

Київ • УНН

 • 1377837 перегляди

КИЇВ. 9 квітня. УНН. Імпорт зерна з України до Польщі буде припинено щонайменше до липня. Про це повідомив заступник міністра сільського господарства Польщі Януш Ковальський, передає УНН з посиланням на TVP Info.

Цитата

«Євросоюз нічого не зробив для допомоги польським фермерам, а ефективність (дій – ред.) нового міністра пана Роберта Телуса за підтримки і прем'єр-міністра, і президента, що стало також результатом переговорів із Президентом Зеленським, показали, що ми в змозі налагодити зв'язок з Україною та призупинити імпорт щонайменше до липня, - сказав Ковальський.

За його словами, польсько-українська угода щодо зерна є першим кроком. Він зазначив, що його коаліційна партія «Солідарна Польща» твердо відстоює позицію, що мита мають бути введені на всю сільськогосподарську продукцію з України.

«Я вірю, що це початок тієї великої битви, яку зараз веде польський уряд з Європейською комісією, щоб захистити польське сільське господарство. Ми допомагаємо Україні, але ми повинні бути транзитною країною», - зазначив Ковальський.

За його словами, всі продукти повинні відправлятися через Польщу, вони не повинні завдавати шкоди польським фермерам, польським виробникам і викликати кризу, пов'язану з продовольчою безпекою.

Ковальські також оголосив, що у вівторок міністр сільського господарства Роберт Телус «зустрінеться на кордоні з профспілками з п'яти інших країн».

Контекст

Велика кількість українського зерна, яке дешевше, ніж зерно, вироблене в Європейському союзі, в кінцевому підсумку залишилося в країнах Центральної Європи через логістику, вдаривши по продажах місцевих фермерів.

Це створило політичну проблему для правлячих польських націоналістів «Право і справедливість» (PiS) у рік виборів.

Доповнення

Імпорт українського зерна до Польщі буде тимчасово зупинено, щоб пом'якшити вплив на ціни, але транзит, як і раніше, дозволено.

Україна і Польща розроблять нові правила транзиту сільськогосподарських культур протягом наступного тижня. Як повідомив міністр аграрної політики і продовольства України Микола Сольський, українська сторона утримається від експорту до Польщі чотирьох культур: пшениці, кукурудзи, соняшнику та ріпаку до нового сезону.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Bitcoin
$83,291.40
Золото
$3,151.30
Tesla
$254.61
Brent
$74.92
S&P 500
$5,553.91
Газ TTF
$40.56
Ethereum
$1,839.59