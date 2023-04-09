У Польщі заявили, що імпорт зерна з України припинено щонайменше до липня
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Імпорт зерна з України до Польщі буде припинено щонайменше до липня. Про це повідомив заступник міністра сільського господарства Польщі Януш Ковальський, передає УНН з посиланням на TVP Info.
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«Євросоюз нічого не зробив для допомоги польським фермерам, а ефективність (дій – ред.) нового міністра пана Роберта Телуса за підтримки і прем'єр-міністра, і президента, що стало також результатом переговорів із Президентом Зеленським, показали, що ми в змозі налагодити зв'язок з Україною та призупинити імпорт щонайменше до липня, - сказав Ковальський.
За його словами, польсько-українська угода щодо зерна є першим кроком. Він зазначив, що його коаліційна партія «Солідарна Польща» твердо відстоює позицію, що мита мають бути введені на всю сільськогосподарську продукцію з України.
«Я вірю, що це початок тієї великої битви, яку зараз веде польський уряд з Європейською комісією, щоб захистити польське сільське господарство. Ми допомагаємо Україні, але ми повинні бути транзитною країною», - зазначив Ковальський.
За його словами, всі продукти повинні відправлятися через Польщу, вони не повинні завдавати шкоди польським фермерам, польським виробникам і викликати кризу, пов'язану з продовольчою безпекою.
Ковальські також оголосив, що у вівторок міністр сільського господарства Роберт Телус «зустрінеться на кордоні з профспілками з п'яти інших країн».
Контекст
Велика кількість українського зерна, яке дешевше, ніж зерно, вироблене в Європейському союзі, в кінцевому підсумку залишилося в країнах Центральної Європи через логістику, вдаривши по продажах місцевих фермерів.
Це створило політичну проблему для правлячих польських націоналістів «Право і справедливість» (PiS) у рік виборів.
Доповнення
Імпорт українського зерна до Польщі буде тимчасово зупинено, щоб пом'якшити вплив на ціни, але транзит, як і раніше, дозволено.
Україна і Польща розроблять нові правила транзиту сільськогосподарських культур протягом наступного тижня. Як повідомив міністр аграрної політики і продовольства України Микола Сольський, українська сторона утримається від експорту до Польщі чотирьох культур: пшениці, кукурудзи, соняшнику та ріпаку до нового сезону.