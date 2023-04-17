Венгрия обещает сохранить транзит украинской агропродукции - Минагрополитики

Детали

Стороны обсудили ситуацию с экспортом украинской аграрной продукции в Венгрию.

Николай Сольский подчеркнул необходимость продолжения переговоров для достижения договоренностей по поводу экспорта украинской сельскохозяйственной продукции и неприемлемость односторонних решений.

"Со своей стороны министр сельского хозяйства Венгрии заверил, что транзит для украинской агропродукции будет сохраняться и в дальнейшем. Стороны договорились провести консультации и в ближайшее время встретиться повторно", - указано в сообщении.

Напомним

Правительство Венгрии вслед за Польшей временно запретило ввоз из Украины зерна и семян масличных культур, а также другую сельскохозяйственную продукцию.