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Угорщина заборонила імпорт українського зерна

Угорщина заборонила імпорт українського зерна

Київ • УНН

 • 872720 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Угорщина, так само як і Польща, заборонила імпорт українського зерна. Про це пише УНН з посиланням на заяву Міністра сільського господарства Угорщини, Іштвана Надя.

Цитата

"Уряд налаштований представляти інтереси угорської фермерської спільноти, тому, за відсутності суттєвих заходів ЄС, він тимчасово заборонить імпорт зерна та насіння олійних культур, що походять з України або надходять з неї, а також деяких інших сільськогосподарських продуктів", - заявив Іштван Надь.

Деталі

Очільник міністерства пояснив, що продовження нинішніх ринкових процесів завдасть настільки серйозної шкоди угорському сільському господарству, що для їх припинення необхідно вживати надзвичайних заходів.

Він підкреслив, що обмеження імпорту до Угорщини є тимчасовим і триває до 30 червня 2023 року, що може бути достатнім для вжиття суттєвих і тривалих заходів ЄС і перегляду повного безмитного характеру українських товарів. 

"Угорський уряд завжди підтримує угорських фермерів і захищає угорське сільське господарство", - підкреслив глава міністерства.

Нагадаємо

У Польщі вирішили тимчасово заборонити імпорт українського зерна. У Мінагрополітики кажуть, що рішення суперечить домовленостям.

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