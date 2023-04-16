Угорщина заборонила імпорт українського зерна

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"Уряд налаштований представляти інтереси угорської фермерської спільноти, тому, за відсутності суттєвих заходів ЄС, він тимчасово заборонить імпорт зерна та насіння олійних культур, що походять з України або надходять з неї, а також деяких інших сільськогосподарських продуктів", - заявив Іштван Надь.

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Очільник міністерства пояснив, що продовження нинішніх ринкових процесів завдасть настільки серйозної шкоди угорському сільському господарству, що для їх припинення необхідно вживати надзвичайних заходів.

Він підкреслив, що обмеження імпорту до Угорщини є тимчасовим і триває до 30 червня 2023 року, що може бути достатнім для вжиття суттєвих і тривалих заходів ЄС і перегляду повного безмитного характеру українських товарів.

"Угорський уряд завжди підтримує угорських фермерів і захищає угорське сільське господарство", - підкреслив глава міністерства.

Нагадаємо

У Польщі вирішили тимчасово заборонити імпорт українського зерна. У Мінагрополітики кажуть, що рішення суперечить домовленостям.