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Венгрия запретила импорт украинского зерна

Венгрия запретила импорт украинского зерна

Киев • УНН

 • 872714 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Венгрия, так же как и Польша, запретила импорт украинского зерна. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Министра сельского хозяйства Венгрии, Иштвана Надя.

Цитата

"Правительство настроено представлять интересы венгерского фермерского сообщества, поэтому, при отсутствии существенных мер ЕС, оно временно запретит импорт зерна и семян масличных культур, происходящих из Украины или поступающих из нее, а также некоторых других сельскохозяйственных продуктов", - заявил Иштван Надь.

Детали

Глава министерства обьяснил, что продолжение нынешних рыночных процессов нанесет настолько серьезный ущерб венгерскому сельскому хозяйству, что для их прекращения необходимо принимать чрезвычайные меры.

Он подчеркнул, что ограничение импорта в Венгрию является временным и продлится до 30 июня 2023 года, что может быть достаточным для принятия существенных и длительных мер ЕС и пересмотра полного беспошлинного характера украинских товаров. 

"Венгерское правительство всегда поддерживает венгерских фермеров и защищает венгерское сельское хозяйство", - подчеркнул глава министерства.

Напомним

В Польше решили временно запретить импорт украинского зерна. В Минагрополитики говорят, что решение противоречит договоренностям.

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