Європейські фермери протестують проти імпорту дешевого зерна із України

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За повідомленнями місцевих агентств новин, протестуючі заблокували рух і прикордонні контрольно-пропускні пункти тракторами вздовж кордону між Румунією та Болгарією, щоб запобігти в'їзду українських вантажівок.

Місцеві виробники заявляють, що не можуть конкурувати із ціною на українське зерно, і вимагають компенсації від Єврокомісії.

Побоюючись, що ситуація «загрожує глобальній продовольчій безпеці», Європейська комісія у травні створила так звані смуги солідарності для полегшення експорту зерна. Комісія також тимчасово скасувала всі мита та квоти на український експорт, дозволивши надлишку дешевого українського зерна текти до Європи.

За даними асоціації європейських фермерів Copa-Cogeca, це викликало «величезні ринкові перекоси» у сусідніх країнах.

Пекка Песонен, генеральний секретар Copa-Cogeca, сказав CNN, що «ЄС повинен усунути серйозні наслідки, які відкриті кордони та неконтрольований імпорт деяких сільськогосподарських товарів».

Гнів посилився після того, як Європейська комісія оголосила про проект рішення про продовження безмитного та безквотного імпорту українського зерна до червня 2024 року, що спонукало міністра сільського господарства Польщі Генріка Ковальчика піти у відставку зі своєї посади у середу.

«Болгарія солідарна з Україною, але на аграрному ринку створюється місцевий надлишок, тому що замість експортних коридорів наші країни стають складами», - заявив міністр сільського господарства Болгарії Явір Гечов.

Національна асоціація болгарських виробників зерна заявила, що «склади болгарських фермерів забиті застояною продукцією. Для болгарського зерна немає ринку». За їхніми даними, 40% торішнього врожаю зернових та соняшнику залишається нереалізованим.

Румунські фермери також мають труднощі. На протестах у Бухаресті в п'ятницю Ліліана Пірон, виконавчий директор Ліги румунських асоціацій виробників сільськогосподарської продукції, заявила, що фермери «досягнули точки, коли вони відчувають, що більше не можуть зазнавати витрат несумлінної конкуренції» з боку України.

«До нового врожаю залишилося менше трьох місяців, і існує реальна небезпека того, що товари, які ми матимемо цього сезону, не зможуть бути продані за цінами вищими за виробничі витрати», — сказала Пірон, повідомляє RadioFree Europe.

«Ми станемо свідками низки банкрутств румунських фермерів», — додала вона.

У відповідь на зростання хвилювання Європейська комісія минулого місяця запропонувала заходи підтримки на суму 56,3 млн євро (близько 61,3 млн доларів) для болгарських, польських та румунських фермерів, «щоб компенсувати постраждалим фермерам економічні втрати через збільшення імпорту».

«Перебої у торгівлі, спричинені російською агресією, не повинні відбуватися за рахунок фермерів із сусідніх країн», — йдеться у заяві Єврокомісії.