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Европейские фермеры протестуют против импорта дешевого зерна из Украины

Европейские фермеры протестуют против импорта дешевого зерна из Украины

Киев • УНН

 • 1567766 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. На этой неделе фермеры в Центральной и Восточной Европе протестовали против влияния импорта дешевого украинского зерна, которое привело к снижению внутренних цен и сказалось на продажах местных производителей, передает УНН.

Детали

По сообщениям местных новостных агентств, протестующие заблокировали движение и пограничные контрольно-пропускные пункты тракторами вдоль границы между Румынией и Болгарией, чтобы предотвратить въезд украинских грузовиков.

Местные производители заявляют, что не могут конкурировать с ценой на украинское зерно, и требуют компенсации от Еврокомиссии.

Опасаясь, что ситуация «угрожает глобальной продовольственной безопасности», Европейская комиссия в мае создала так называемые полосы солидарности для облегчения экспорта зерна. Комиссия также временно отменила все пошлины и квоты на украинский экспорт, позволив избытку дешевого украинского зерна течь в Европу.

По данным ассоциации европейских фермеров Copa-Cogeca, это вызвало «огромные рыночные перекосы» в соседних странах.

Пекка Песонен, генеральный секретарь Copa-Cogeca, сказал CNN, что «ЕС должен устранить серьезные последствия открытых границ и неконтролируемого импорта некоторых сельскохозяйственных товаров».

Гнев усилился после того, как Европейская комиссия объявила о проекте решения о продлении беспошлинного и без квотного импорта украинского зерна до июня 2024 года, что побудило министра сельского хозяйства Польши Хенрика Ковальчика уйти в отставку со своего поста в среду.

«Болгария солидарна с Украиной, но на аграрном рынке создается местный избыток, потому что вместо экспортных коридоров наши страны становятся складами», - заявил министр сельского хозяйства Болгарии Явир Гечов.

Национальная ассоциация болгарских производителей зерна заявила, что «склады болгарских фермеров забиты застоявшейся продукцией. Для болгарского зерна нет рынка». По их данным, 40% прошлогоднего урожая зерновых и подсолнечника остается нереализованным.

Румынские фермеры также испытывают трудности. На протестах в Бухаресте в пятницу Лилиана Пирон, исполнительный директор Лиги румынских ассоциаций производителей сельскохозяйственной продукции, заявила, что фермеры «достигли точки, когда они чувствуют, что больше не могут нести издержки недобросовестной конкуренции» со стороны Украины.

«До нового урожая осталось менее трех месяцев, и существует реальная опасность того, что товары, которые мы будем иметь в этом сезоне, не смогут быть проданы по ценам выше производственных затрат», — сказала Пирон, сообщает RadioFree Europe.

«Мы станем свидетелями ряда банкротств румынских фермеров», — добавила она.

В ответ на рост волнения Европейская комиссия в прошлом месяце предложила меры поддержки на сумму 56,3 млн евро (около 61,3 млн долларов) для болгарских, польских и румынских фермеров, «чтобы компенсировать пострадавшим фермерам экономические потери из-за увеличения импорта».

«Перебои в торговле, вызванные российской агрессией, не должны происходить за счет фермеров из соседних стран», — говорится в заявлении Еврокомиссии.

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