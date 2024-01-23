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У ЄС розглядають можливість обмежень на українське зерно у разі "збурень" на ринку

У ЄС розглядають можливість обмежень на українське зерно у разі "збурень" на ринку

Київ • УНН

 • 36452 перегляди

Європейська комісія вивчає шляхи, які дозволять східним країнам ЄС обмежувати імпорт української сільськогосподарської продукції. Це відбувається в той час, коли ЄС продовжує лібералізацію торгівлі з Україною до 2025 року.

Європейська комісія шукає способи дозволити східним країнам-членам ЄС обмежити імпорт сільськогосподарської продукції з України, на тлі того, як продовжує лібералізацію торгівлі з Україною ще на рік, до червня 2025 року, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

ЄС призупинив дію ввізного мита, квот та заходів торговельного захисту для імпорту з України з червня 2022 року, щоб підтримати її економіку після вторгнення рф. Проте експорт дешевого українського зерна викликав протести урядів, фермерів та далекобійників у сусідніх країнах, таких як Польща та Угорщина, зазначає видання.

Комісар ЄС з торгівлі Валдіс Домбровскіс заявив, що Єврокомісія збирається подати пропозицію на продовження цього до червня 2025 року, беручи до уваги чутливість сільськогосподарських секторів у східних країнах-членах блоку.

Існуюча домовленість передбачає запобіжні заходи, але вони застосовуються лише в тому випадку, якщо є вплив на весь ринок ЄС, зазначає видання.

Ми шукаємо найкращі способи зробити це, включно з можливістю мати гарантії не лише у випадку збурень на ринку ЄС в цілому, але й у разі збурень в одній державі-члені або кількох державах-членах

- заявив Домбровскіс журналістам перед зустріччю міністрів ЄС із торгівлі.

Очільник торгівлі ЄС заявив, що Єврокомісія вивчає способи захисту найчутливіших продуктів, додавши, що за останні 24 години він обговорював це питання з міністрами сільського господарства Польщі та Угорщини.

Один дипломат ЄС заявив, що план дозволить постраждалим членам ЄС швидко вжити заходів протягом перших чотирьох місяців за умови оцінки Єврокомісією протягом трьох тижнів. Україні також буде запропоновано більше відповідати стандартам ЄС.

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що приплив дешевого українського зерна "зруйнував" центральноєвропейські ринки.

"Ми заборонили імпорт українського зерна та деяких сільськогосподарських продуктів... Ми хотіли б зберегти цей захід... Ми хотіли б повернутися до початкової угоди, яка мала забезпечити транзит українського зерна", - сказав він.

Доповнення

До середини вересня минулого року ЄС дозволив п'яти країнам - Болгарії, Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччині - заборонити внутрішній продаж української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшника, одночасно дозволивши їхній транзит для експорту в інші країни.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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