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В ЕС рассматривают возможность ограничений на украинское зерно в случае "возмущений" на рынке

В ЕС рассматривают возможность ограничений на украинское зерно в случае "возмущений" на рынке

Киев  •  УНН

23 январь 2024, 11:18  •  8028 просмотра

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Европейская комиссия изучает пути, которые позволят восточным странам ЕС ограничивать импорт украинской сельскохозяйственной продукции. Это происходит в то время, когда ЕС продолжает либерализацию торговли с Украиной до 2025 года.

Европейская комиссия ищет способы позволить восточным странам-членам ЕС ограничить импорт сельскохозяйственной продукции из Украины, на фоне того, как продлевает либерализацию торговли с Украиной еще на год, до июня 2025 года, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

ЕС приостановил действие ввозной пошлины, квот и мер торговой защиты для импорта из Украины с июня 2022 года, чтобы поддержать ее экономику после вторжения рф. Однако экспорт дешевого украинского зерна вызвал протесты правительств, фермеров и дальнобойщиков в соседних странах, таких как Польша и Венгрия, отмечает издание.

Комиссар ЕС по торговле Валдис Домбровскис заявил, что Еврокомиссия собирается подать предложение на продление этого до июня 2025 года, принимая во внимание чувствительность сельскохозяйственных секторов в восточных странах-членах блока.

Существующая договоренность предусматривает меры предосторожности, но они применяются только в том случае, если есть влияние на весь рынок ЕС, отмечает издание.

Мы ищем лучшие способы сделать это, включая возможность иметь гарантии не только в случае возмущений на рынке ЕС в целом, но и в случае возмущений в одном государстве-члене или нескольких государствах-членах

- заявил Домбровскис журналистам перед встречей министров ЕС по торговле.

Глава торговли ЕС заявил, что Еврокомиссия изучает способы защиты чувствительных продуктов, добавив, что за последние 24 часа он обсуждал этот вопрос с министрами сельского хозяйства Польши и Венгрии.

Один дипломат ЕС заявил, что план позволит пострадавшим членам ЕС быстро принять меры в течение первых четырех месяцев при условии оценки Еврокомиссией в течение трех недель. Украине также будет предложено больше соответствовать стандартам ЕС.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что приток дешевого украинского зерна "разрушил" центральноевропейские рынки.

"Мы запретили импорт украинского зерна и некоторых сельскохозяйственных продуктов... Мы хотели бы сохранить эту меру... Мы хотели бы вернуться к первоначальному соглашению, которое должно было обеспечить транзит украинского зерна", - сказал он.

Дополнение

К середине сентября прошлого года ЕС разрешил пяти странам - Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии - запретить внутреннюю продажу украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника, одновременно разрешив их транзит для экспорта в другие страны.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Экономика
У ЄС розглядають можливість обмежень на українське зерно у разі "збурень" на ринку
The EU is considering restrictions on Ukrainian grain in case of "disturbances" on the market
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В ЕС рассматривают возможность ограничений на украинское зерно в случае "возмущений" на рынке

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