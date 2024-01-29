ЄС хоче продовжити пільговий режим торгівлі з Україною, але з поступками для Польщі - ЗМІ

У середу, 31 січня, Європейська комісія може схвалити продовження режиму пільгової торгівлі з Україною до червня 2025 року, з урахуванням польських пропозицій. Про це пише польське видання RMF FM, передає УНН.

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Проєкт рішення, яке продовжить торговельні пільги для України, в понеділок розглянули очільники офісів єврокомісарів.

Він, зокрема, містить кількісні обмеження на три товари – український цукор, м'ясо птиці та яйця, на чому наполягали міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський і комісар ЄС з питань сільського господарства Януш Войцеховський.

Польща домоглася поступок від ЄС щодо обмеження експорту українських продуктів - ЗМІ

Також пропонується запровадити два "екстрені гальма" для українського імпорту – звичайне і на випадок раптових ринкових коливань у ЄС. Вони дозволять призупиняти імпорт української продукції на вимогу навіть однієї країни, пише RMF FM.

Доповнення

Журналісти наголошують, що це не фінальний проєкт документ і текст рішення ще може змінитись. Зокрема, за інформацією ЗМІ, польський єврокомісар ще хоче змінити період розрахунку квот на три українські товари на більш сприятливий для Варшави.

Нагадаємо

Європейська комісія вивчає шляхи, які дозволять східним країнам ЄС обмежувати імпорт української сільськогосподарської продукції. Це відбувається в той час, коли ЄС продовжує лібералізацію торгівлі з Україною до 2025 року.