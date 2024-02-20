Приведет к потере рабочих мест: польский министр предостерегает от полной блокады границы Украины
Министр сельского хозяйства Польши отметил сохранение торговли с Украиной. По его словам, полная блокада границы приведет к тому, что многие из поляков может потери рабочие места.
США введут "серьезные санкции" против рф из-за смерти Навального и войны в Украине - Кирби
В пятницу США объявят о новых санкциях против россии в ответ на смерть оппозиционера Алексея Навального и продолжающуюся войну россии в Украине.
Для преодоления польской блокады Украина может увеличить экспорт через порты Дуная - Bloomberg
Украина стремится создать дополнительный экспортный маршрут, чтобы обойти проблемы с польской границей. Сейчас среди вариантов украинского правительства - увеличение объемов перевозок через реку Дунай
Дело Деркача: ВАКС будет осуществлять специальное судебное производство, заседание назначено на 19 марта
Высший антикоррупционный суд принял решение о проведении специального судебного производства в отношении народного депутата Андрея Деркача, которого обвиняют в государственной измене и незаконном обогащении за получение 567 000 долларов от российских спецслужб для подрыва Украины.
Mercedes-Benz отзывает 250 тыс автомобилей по всему миру из-за проблем с предохранителями и риска пожара
Mercedes-Benz отзывает 250 000 автомобилей по всему миру, начиная с 2023 модельного года, включая модели AMG GT, C-Class, CLE, E-Class, EQE, EQS, GLC, S-Class и SL, для замены определенных деталей из-за потенциальных проблем с предохранителями, которые могут вызвать отказ двигателя и пожар.
Войска рф 14 раз атаковали Никопольщину: есть разрушения, три человека получили ранения
Три человека были ранены, в том числе 87-летняя женщина, после того, как россия 14 раз атаковала Никопольский район в Украине, используя беспилотники-камикадзе и артиллерию.
Зеленский проведет первое заседание коалиции с начала полномасштабной войны - Железняк
Президент Зеленский проведет первое заседание своей коалиции с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Не мы начали эту войну, но нам ее надо завершить освобождением всех наших земель - Сирский в 10 годовщину российской агрессии
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины в десятую годовщину вторжения россии в Украину пообещал продолжать борьбу до полного освобождения всех оккупированных земель.
Конфликт Зеленского и Залужного годами готовили из кремля - WP
Согласно документам, полученным западными разведками, кремль организовал пропагандистскую кампанию в социальных сетях, чтобы посеять раздор между президентом Зеленским и бывшим главнокомандующим Залужным и ослабить украинское руководство и вооруженные силы.
Киев стремится привлечь полтора миллиарда долларов на производство беспилотников в Украине - Минобороны
Министерство обороны представило военным атташе стран-партнеров потребности Украины в развитии беспилотной коалиции и обратилось к ним за поддержкой в финансировании украинского производства беспилотников.