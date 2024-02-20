Приведет к потере рабочих мест: польский министр предостерегает от полной блокады границы Украины

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рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
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рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

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Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа
  •  113068 просмотра

Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа

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Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ
  •  117337 просмотра

Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ

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Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник
19.02.24  •  157194 просмотра

Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой
19.02.24  •  257276 просмотра

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 3,2 тыс. грузовиков
18.02.24  •  202978 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 3,2 тыс. грузовиков

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Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
16.02.24  •  318937 просмотра

Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению

Эксклюзив
Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году
16.02.24  •  368828 просмотра

Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году

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Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы
16.02.24  •  286582 просмотра

Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы

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На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко
15.02.24  •  291314 просмотра

На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Приведет к потере рабочих мест: польский министр предостерегает от полной блокады границы Украины

Министр сельского хозяйства Польши отметил сохранение торговли с Украиной. По его словам, полная блокада границы приведет к тому, что многие из поляков может потери рабочие места.

Политика •   •  8142 просмотра
Приведет к потере рабочих мест: польский министр предостерегает от полной блокады границы Украины

США введут "серьезные санкции" против рф из-за смерти Навального и войны в Украине - Кирби

В пятницу США объявят о новых санкциях против россии в ответ на смерть оппозиционера Алексея Навального и продолжающуюся войну россии в Украине.

Война •   •  11346 просмотра
США введут "серьезные санкции" против рф из-за смерти Навального и войны в Украине - Кирби

Для преодоления польской блокады Украина может увеличить экспорт через порты Дуная - Bloomberg

Украина стремится создать дополнительный экспортный маршрут, чтобы обойти проблемы с польской границей. Сейчас среди вариантов украинского правительства - увеличение объемов перевозок через реку Дунай

Экономика •   •  10764 просмотра
Для преодоления польской блокады Украина может увеличить экспорт через порты Дуная - Bloomberg

Дело Деркача: ВАКС будет осуществлять специальное судебное производство, заседание назначено на 19 марта

Высший антикоррупционный суд принял решение о проведении специального судебного производства в отношении народного депутата Андрея Деркача, которого обвиняют в государственной измене и незаконном обогащении за получение 567 000 долларов от российских спецслужб для подрыва Украины.

Политика •   •  12305 просмотра
Дело Деркача: ВАКС будет осуществлять специальное судебное производство, заседание назначено на 19 марта

Mercedes-Benz отзывает 250 тыс автомобилей по всему миру из-за проблем с предохранителями и риска пожара

Mercedes-Benz отзывает 250 000 автомобилей по всему миру, начиная с 2023 модельного года, включая модели AMG GT, C-Class, CLE, E-Class, EQE, EQS, GLC, S-Class и SL, для замены определенных деталей из-за потенциальных проблем с предохранителями, которые могут вызвать отказ двигателя и пожар.

Новости Мира •   •  10443 просмотра
Mercedes-Benz отзывает 250 тыс автомобилей по всему миру из-за проблем с предохранителями и риска пожара

Войска рф 14 раз атаковали Никопольщину: есть разрушения, три человека получили ранения

Три человека были ранены, в том числе 87-летняя женщина, после того, как россия 14 раз атаковала Никопольский район в Украине, используя беспилотники-камикадзе и артиллерию.

Война •   •  13549 просмотра
Войска рф 14 раз атаковали Никопольщину: есть разрушения, три человека получили ранения

Зеленский проведет первое заседание коалиции с начала полномасштабной войны - Железняк

Президент Зеленский проведет первое заседание своей коалиции с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Политика •   •  16082 просмотра
Зеленский проведет первое заседание коалиции с начала полномасштабной войны - Железняк

Не мы начали эту войну, но нам ее надо завершить освобождением всех наших земель - Сирский в 10 годовщину российской агрессии

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины в десятую годовщину вторжения россии в Украину пообещал продолжать борьбу до полного освобождения всех оккупированных земель.

Война •   •  18505 просмотра
Не мы начали эту войну, но нам ее надо завершить освобождением всех наших земель - Сирский в 10 годовщину российской агрессии

Конфликт Зеленского и Залужного годами готовили из кремля - WP

Согласно документам, полученным западными разведками, кремль организовал пропагандистскую кампанию в социальных сетях, чтобы посеять раздор между президентом Зеленским и бывшим главнокомандующим Залужным и ослабить украинское руководство и вооруженные силы.

Война •   •  27401 просмотра
Конфликт Зеленского и Залужного годами готовили из кремля - WP

Киев стремится привлечь полтора миллиарда долларов на производство беспилотников в Украине - Минобороны

Министерство обороны представило военным атташе стран-партнеров потребности Украины в развитии беспилотной коалиции и обратилось к ним за поддержкой в финансировании украинского производства беспилотников.

Война •   •  23474 просмотра
Киев стремится привлечь полтора миллиарда долларов на производство беспилотников в Украине - Минобороны