Приведет к потере рабочих мест: польский министр предостерегает от полной блокады границы Украины

На фоне призывов польских фермеров к полной блокаде украинской границы министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский подчеркнул, что Варшаве нужна торговля с Украиной. Об этом говорится в открытом письме польского министра, пишет УНН.

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Он отметил, что его регулирование аграрной торговли с Украиной является одним из приоритетов Минагрополитики

В частности, Польше удалось сохранить запрет на импорт зерновых, рапса и семян подсолнечника, а также некоторых продуктов переработки, то есть пшеничной муки, шрота, отрубей и жмыха.

В то же время мы стремимся достичь двустороннего соглашения с Украиной, которое бы распространило сферу защиты рынка на другие чувствительные продукты, такие как сахар, мясо птицы, яйца, мягкие фрукты, мед, яблочный сок, масла - говорится в письме.

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Секерский также рассказал, что 2022 году Польша зафиксировала профицит в общем объеме торговли с Украиной в размере около 3,5 миллиарда евро.

Зато стоимость польского агропродовольственного экспорта в Украину в 2023 году составила 1,033 миллиарда евро, тогда как сумма импорта из Украины - 1,69 миллиарда евро.

Полное закрытие границы может привести к приостановке польского сельскохозяйственного экспорта в Украину, что может привести к потере многих рабочих мест - предупредил министр сельского хозяйства Польши.

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Польский чиновник рассказал, что начале марта этого года планируется запустить помощь для производителей кукурузы и выплатить помощь в связи с засухой.

Кроме того, сейчас правительство активно ищет финансовую помощь для аграриев. Секерский также пригласил протестующих сесть за стол переговоров, чтобы совместно найти компромиссные решения.

Напомним

Украина ищет другие варианты для экспорта своей продукции, чтобы обойти польскую границу. Среди вариантов Киева дополнительный маршрут через реку Дунай.

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