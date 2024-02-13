"Акт отчаяния": польский министр извинился перед Украиной за рассыпанное на границе зерно

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский извинился перед Украиной за действия польских фермеров, которые рассыпали украинское зерно на границе. Об этом говорится в заявлении польского чиновника, пишет УНН.

Детали

Он назвал высыпание зерна "не совсем адекватной формой протеста", но в то же время добавил, что к ней "часто прибегают фермеры в разных странах".

От имени польских фермеров я прошу прощения за такой акт отчаяния и прошу с пониманием относиться к их чрезвычайно сложной ситуации. Мы ведем технические переговоры с Министерством сельского хозяйства Украины, во время которых хотим определить условия торговли, которые бы ограничили поступление товаров, нарушающих стабильность агропродовольственных рынков - заявил Секерский.

По его словам, фермеры просто не сдержали собственных эмоций, поскольку на начале весенне-полевых работ они находятся в очень сложной экономической ситуации.

Я сторонник диалога и прямого разговора как лучшей формы решения сложных проблем - подчеркнул Секерский.

В свою очередь он отметил, что слишком эмоциональной была также реакция украинской стороны, в частности в высказываниях заместителя министра экономики, а ранее мэра Львова и других политиков.

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Дополнение

Он добавил, что польские фермеры помогали Украине и хотят и в дальнейшем это делать. Однако, они хотели бы, чтобы от этой помощи "выиграл украинский бюджет и фермеры, а не олигархи, которые имеют огромные площади для выращивания зерновых и других видов агропродукции".

По его словам, именно олигархи стоят за этим значительным импортом, который подрывает стабилизацию агропродовольственных рынков в Европе.

Решение проблем заключается не только в польско-украинских отношениях, ведь Еврокомиссия отвечает за организацию и правила торговли на общем европейском рынке - подытожил министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский.

Напомним

Польские правоохранители выясняют детали инцидента, который произошел с фурами с украинским зерном вблизи пограничного пункта пропуска в Дорогуске.

По данным полиции, фермеры, которые протестовали неподалеку, остановили три украинских грузовика, сорвали с них пломбы и высыпали зерно на дорогу.