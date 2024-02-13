"Акт отчаяния": польский министр извинился перед Украиной за рассыпанное на границе зерно
Министр сельского хозяйства Польши извинился перед Украиной за то, что польские фермеры рассыпали украинское зерно на границе в знак протеста против импорта зерна.
В Донецкой области за сутки оккупанты ранили 4 человека, из них двое детей
российская армия обстреляла 14 населенных пунктов в Донецкой области, ранив четырех человек, из них двое детей.
Совет ЕС открыл путь к использованию доходов от замороженных активов рф в пользу Украины - Минюст
Совет ЕС принял решение, позволяющее использовать доходы от замороженных активов российского центрального банка для компенсации потерь Украины от войны.
Экономика Украины выросла на 3,5% в январе: помогла приостановка блокады на польской границе
По предварительной оценке Министерства экономики Украины, ВВП вырос на 3,5% в январе благодаря расширению логистических мощностей и росту инвестиционного спроса.
Свириденко обсудила с миссией МВФ реформы экономики и привлечение частных инвестиций в Украину
Миссия МВФ в Украине встретилась с Министром экономики Юлией Свириденко, чтобы обсудить выполнение Украиной обязательств по экономической программе и привлечение частных инвестиций при поддержке международных партнеров.
Власти Чехии хотят прекратить выдачу виз россиянам и белорусам
Министерство иностранных дел Чехии предлагает продлить запрет на выдачу виз и видов на жительство россиянам и белорусам из-за вторжения в Украину.
"Мангуш до сих пор слышит звуки детонации": Андрющенко сообщил о мощном взрыве
В занятой российским оккупантам части Мангушского района Мариупольского района прогремел мощный взрыв, сообщил советник городского головы.
Огненное зарево в небе: ночью в москве вспыхнул масштабный пожар вблизи нефтеперерабатывающего завода
В ночь на 13 февраля жители московских районов Капотня, Марьино и Братеево наблюдали в небе огненное зарево в районе нефтеперерабатывающего завода "Газпромнефть".
рф держит в море и бухтах до 60 ракет типа "Калибр" - Гуменюк
россия может иметь до 60 крылатых ракет "Калибр", готовых к запуску с кораблей и баз в Черном море, сообщила спикер украинского военного ведомства.
Прокуратура показала последствия обстрелов Днепропетровской области
Прокуратура начала расследование по факту обстрелов Днепропетровской области российскими войсками. В том числе обстрела Никополя, в результате которого погиб 64-летний мирный житель.