"Акт отчаяния": польский министр извинился перед Украиной за рассыпанное на границе зерно

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ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
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ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

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Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
12.02.24  •  156780 просмотра

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

Эксклюзив
Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
12.02.24  •  158803 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

Эксклюзив
Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  265563 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

Эксклюзив
Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  319650 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

Эксклюзив
Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  264311 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  297223 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

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Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  322375 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

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Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  254340 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

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В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  208822 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

"Акт отчаяния": польский министр извинился перед Украиной за рассыпанное на границе зерно

Министр сельского хозяйства Польши извинился перед Украиной за то, что польские фермеры рассыпали украинское зерно на границе в знак протеста против импорта зерна.

Общество •   •  16045 просмотра
"Акт отчаяния": польский министр извинился перед Украиной за рассыпанное на границе зерно

В Донецкой области за сутки оккупанты ранили 4 человека, из них двое детей

российская армия обстреляла 14 населенных пунктов в Донецкой области, ранив четырех человек, из них двое детей.

Война •   •  14679 просмотра
В Донецкой области за сутки оккупанты ранили 4 человека, из них двое детей

Совет ЕС открыл путь к использованию доходов от замороженных активов рф в пользу Украины - Минюст

Совет ЕС принял решение, позволяющее использовать доходы от замороженных активов российского центрального банка для компенсации потерь Украины от войны.

Война •   •  19247 просмотра
Совет ЕС открыл путь к использованию доходов от замороженных активов рф в пользу Украины - Минюст

Экономика Украины выросла на 3,5% в январе: помогла приостановка блокады на польской границе

По предварительной оценке Министерства экономики Украины, ВВП вырос на 3,5% в январе благодаря расширению логистических мощностей и росту инвестиционного спроса.

Экономика •   •  13323 просмотра
Экономика Украины выросла на 3,5% в январе: помогла приостановка блокады на польской границе

Свириденко обсудила с миссией МВФ реформы экономики и привлечение частных инвестиций в Украину

Миссия МВФ в Украине встретилась с Министром экономики Юлией Свириденко, чтобы обсудить выполнение Украиной обязательств по экономической программе и привлечение частных инвестиций при поддержке международных партнеров.

Экономика •   •  15337 просмотра
Свириденко обсудила с миссией МВФ реформы экономики и привлечение частных инвестиций в Украину

Власти Чехии хотят прекратить выдачу виз россиянам и белорусам

Министерство иностранных дел Чехии предлагает продлить запрет на выдачу виз и видов на жительство россиянам и белорусам из-за вторжения в Украину.

Политика •   •  14042 просмотра
Власти Чехии хотят прекратить выдачу виз россиянам и белорусам

"Мангуш до сих пор слышит звуки детонации": Андрющенко сообщил о мощном взрыве

В занятой российским оккупантам части Мангушского района Мариупольского района прогремел мощный взрыв, сообщил советник городского головы.

Война •   •  15544 просмотра
"Мангуш до сих пор слышит звуки детонации": Андрющенко сообщил о мощном взрыве

Огненное зарево в небе: ночью в москве вспыхнул масштабный пожар вблизи нефтеперерабатывающего завода

В ночь на 13 февраля жители московских районов Капотня, Марьино и Братеево наблюдали в небе огненное зарево в районе нефтеперерабатывающего завода "Газпромнефть".

Новости Мира •   •  13043 просмотра
Огненное зарево в небе: ночью в москве вспыхнул масштабный пожар вблизи нефтеперерабатывающего завода

рф держит в море и бухтах до 60 ракет типа "Калибр" - Гуменюк

россия может иметь до 60 крылатых ракет "Калибр", готовых к запуску с кораблей и баз в Черном море, сообщила спикер украинского военного ведомства.

Война •   •  18378 просмотра
рф держит в море и бухтах до 60 ракет типа "Калибр" - Гуменюк

Прокуратура показала последствия обстрелов Днепропетровской области

Прокуратура начала расследование по факту обстрелов Днепропетровской области российскими войсками. В том числе обстрела Никополя, в результате которого погиб 64-летний мирный житель.

Война •   •  17453 просмотра
Прокуратура показала последствия обстрелов Днепропетровской области