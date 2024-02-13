"Акт відчаю": польський міністр попросив вибачення перед Україною за розсипане на кордоні зерно

Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський перепросив в України за дії польських фермерів, які розсипали українське зерно на кордоні. Про це йдеться в заяві польського урядовця, пише УНН.

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Він назвав висипання зерна "не зовсім адекватною формою протесту", але водночас додав, що до неї "часто вдаються фермери в різних країнах".

Від імені польських фермерів я прошу вибачення за такий акт відчаю та прошу з розумінням ставитися до їх надзвичайно cкладної ситуації. Ми ведемо технічні переговори з Міністерством сільського господарства України, під час яких хочемо визначити умови торгівлі, які б обмежили надходження товарів, які порушують стабільність агропродовольчих ринків - заявив Секерський.

За його словами, фермери просто не стримали власних емоцій, оскільки на початку весняно-польових робіт вони перебувають у дуже складній економічній ситуації.

Я прихильник діалогу та прямої розмови як найкращої форми розв'язання складних проблем - підкреслив Секерський.

Своєю чергою він зауважив, що занадто емоційною була також реакція української сторони, зокрема у висловлюваннях заступника міністра економіки, а раніше мера Львова та інших політиків.

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Доповнення

Він додав, що польські фермери допомагали Україні і хочуть й надалі це робити. Проте, вони хотіли б, щоб від цієї допомоги "виграв український бюджет і фермери, а не олігархи, які мають величезні площі для вирощування зернових та інших видів агропродукції".

За його словами, саме олігархи стоять за цим значним імпортом, який підриває стабілізацію агропродовольчих ринків у Європі.

Вирішення проблем полягає не лише в польсько-українських відносинах, адже Єврокомісія відповідає за організацію та правила торгівлі на спільному європейському ринку - підсумував міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський.

Нагадаємо

Польські правоохоронці з'ясовують деталі інциденту, який стався з фурами з українським зерном поблизу прикордонного пункту пропуску в Дорогуську.

За даними поліції, фермери, які протестували неподалік, зупинили три українські вантажівки зірвали з них пломби та висипали зерно на дорогу.