"Акт відчаю": польський міністр попросив вибачення перед Україною за розсипане на кордоні зерно
Київ • УНН
Міністр сільського господарства Польщі вибачився перед Україною за те, що польські фермери розсипали українське зерно на кордоні на знак протесту проти імпорту зерна.
Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський перепросив в України за дії польських фермерів, які розсипали українське зерно на кордоні. Про це йдеться в заяві польського урядовця, пише УНН.
Деталі
Він назвав висипання зерна "не зовсім адекватною формою протесту", але водночас додав, що до неї "часто вдаються фермери в різних країнах".
Від імені польських фермерів я прошу вибачення за такий акт відчаю та прошу з розумінням ставитися до їх надзвичайно cкладної ситуації. Ми ведемо технічні переговори з Міністерством сільського господарства України, під час яких хочемо визначити умови торгівлі, які б обмежили надходження товарів, які порушують стабільність агропродовольчих ринків
За його словами, фермери просто не стримали власних емоцій, оскільки на початку весняно-польових робіт вони перебувають у дуже складній економічній ситуації.
Я прихильник діалогу та прямої розмови як найкращої форми розв'язання складних проблем
Своєю чергою він зауважив, що занадто емоційною була також реакція української сторони, зокрема у висловлюваннях заступника міністра економіки, а раніше мера Львова та інших політиків.
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Він додав, що польські фермери допомагали Україні і хочуть й надалі це робити. Проте, вони хотіли б, щоб від цієї допомоги "виграв український бюджет і фермери, а не олігархи, які мають величезні площі для вирощування зернових та інших видів агропродукції".
За його словами, саме олігархи стоять за цим значним імпортом, який підриває стабілізацію агропродовольчих ринків у Європі.
Вирішення проблем полягає не лише в польсько-українських відносинах, адже Єврокомісія відповідає за організацію та правила торгівлі на спільному європейському ринку
Нагадаємо
Польські правоохоронці з'ясовують деталі інциденту, який стався з фурами з українським зерном поблизу прикордонного пункту пропуску в Дорогуську.
За даними поліції, фермери, які протестували неподалік, зупинили три українські вантажівки зірвали з них пломби та висипали зерно на дорогу.