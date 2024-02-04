Польша объявила об усилении проверок и инспекций на границе с Украиной

В правительстве Польши анонсировали усиление контроля на границе и активизацию проверок товаров, которые едут из Украины. Об этом сообщило министерство сельского хозяйства и сельского развития Польши в X, информирует УНН.

Детали

Как сообщается, министр сельского хозяйства Чеслав Секерский провел проверки на пограничном пункте пропуска "Медика". Ранее он посетил пограничный пункт "Корчова" на границе с Украиной.

Министр Секерский объявляет об усилении контроля и большей активизации проверок. Чрезмерный импорт сельскохозяйственной продукции из Украины, которая не соответствует производственным требованиям ЕС, угрожает конкурентоспособности польского сельского хозяйства - говорится в сообщении польского ведомства.

Напомним,

Польские фермеры анонсировали новые протесты на границе с Украиной. Они заявили, что недовольны решением Европейской комиссии о продлении "экономического безвиза" для Украины.