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Польща оголосила про посилення перевірок та інспекцій на кордоні з Україною

Польща оголосила про посилення перевірок та інспекцій на кордоні з Україною

Київ • УНН

 • 103326 перегляди

Польща оголошує про посилення перевірок та оглядів товарів з України на прикордонних переходах з метою захисту вітчизняного сільського господарства.

В уряді Польщі анонсували посилення контролю на кордоні та активізацію перевірок товарів, які їдуть з України. Про це повідомило міністерство сільського господарства та сільського розвитку Польщі у X, інформує УНН.

Деталі

Як повідомляється, міністр сільського господарства Чеслав Секерський провів перевірки на прикордонному пункту пропуску "Медика". Раніше він відвідав прикордонний пункт "Корчова" на кордоні з Україною.

Міністр Секерський оголошує про посилення контролю та більшу активізацію перевірок. Надмірний імпорт сільськогосподарської продукції з України, яка не відповідає виробничим вимогам ЄС, загрожує конкурентоспроможності польського сільського господарства

- йдеться у повідомленні польського відомства.

Нагадаємо

Польські фермери анонсували нові протести на кордоні з Україною. Вони заявили, що незадоволені рішення Європейської комісії щодо продовження "економічного безвізу" для України.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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