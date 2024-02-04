Польща оголосила про посилення перевірок та інспекцій на кордоні з Україною
Київ • УНН
Польща оголошує про посилення перевірок та оглядів товарів з України на прикордонних переходах з метою захисту вітчизняного сільського господарства.
В уряді Польщі анонсували посилення контролю на кордоні та активізацію перевірок товарів, які їдуть з України. Про це повідомило міністерство сільського господарства та сільського розвитку Польщі у X, інформує УНН.
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Як повідомляється, міністр сільського господарства Чеслав Секерський провів перевірки на прикордонному пункту пропуску "Медика". Раніше він відвідав прикордонний пункт "Корчова" на кордоні з Україною.
Міністр Секерський оголошує про посилення контролю та більшу активізацію перевірок. Надмірний імпорт сільськогосподарської продукції з України, яка не відповідає виробничим вимогам ЄС, загрожує конкурентоспроможності польського сільського господарства
Нагадаємо
Польські фермери анонсували нові протести на кордоні з Україною. Вони заявили, що незадоволені рішення Європейської комісії щодо продовження "економічного безвізу" для України.