Ситуация на границе и экспорт украинской продукции: Сольский провел онлайн-встречу с польским коллегой
Киев • УНН
Министры сельского хозяйства Украины и Польши обсудили решение проблем на границе для экспорта украинской сельскохозяйственной продукции и продолжение переговоров на следующей неделе.
Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский провел онлайн-встречу с министром сельского хозяйства и развития села Польши Чеславом Секерским. Как сообщили в Минагрополитики, речь шла о ситуации на границе и экспорте украинской продукции, передает УНН.
Детали
Стороны обсудили вопросы, связанные с экспортом украинской агропродукции и ситуацию на украинско-польской границе.
"Министры договорились о необходимости скорейшего урегулирования ситуации с учетом интересов обеих стран. Переговоры продолжатся на следующей неделе", - сообщили в ведомстве.
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