Ситуация на границе и экспорт украинской продукции: Сольский провел онлайн-встречу с польским коллегой

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский провел онлайн-встречу с министром сельского хозяйства и развития села Польши Чеславом Секерским. Как сообщили в Минагрополитики, речь шла о ситуации на границе и экспорте украинской продукции, передает УНН.

Детали

Стороны обсудили вопросы, связанные с экспортом украинской агропродукции и ситуацию на украинско-польской границе.

"Министры договорились о необходимости скорейшего урегулирования ситуации с учетом интересов обеих стран. Переговоры продолжатся на следующей неделе", - сообщили в ведомстве.

В Польше заявили, что переговоры с Украиной по ограничениям импорта агропродукции на завершающем этапе

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Заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак заявил, что Польша планирует обязательную проверку всего транзитного украинского зерна.