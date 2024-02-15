В Польше заявили, что переговоры с Украиной по ограничениям импорта агропродукции на завершающем этапе

Технические переговоры с Украиной о введении ограничений на импорт сельскохозяйственной продукции на завершающем этапе. Об этом заявил министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

По его словам, новые правила должны быть сформулированы до конца марта.

"Мы хотим ограничить и контролировать поступление товаров из Украины, чтобы не нарушать стабильность отдельных рынков. Также мы хотим, чтобы ЕС поддержал экспорт продовольственных товаров из Украины в страны, которые в этом нуждаются, в разных частях мира", - заявил польский министр.

По данным Министерства сельского хозяйства Польши, сегодня, 15 февраля, более трех часов длилась встреча министра сельского хозяйства Польши с фермерами, которые протестуют. Аграрии имеют много требований, но два главных - отменить европейские нормы "зеленого курса" и полностью закрыть границу с Украиной.

Фермеры жалуются на большой избыток зерна в Польше, на тяжелое экономическое положение, особенно перед посевной. Они страдают, в частности, из-за неконтролируемого, по их мнению, наплыва сельскохозяйственной продукции из Украины. Министр сельского хозяйства Польши сказал, что полностью закрыть границу невозможно.

"Нет государства, которое имеет полностью закрытые границы. Может, Северная Корея, может, еще где-то", - сказал он, пообещав представить другие требования фермеров на заседании Совета министров сельского хозяйства ЕС 26 февраля, а также на заседании правительства на следующей неделе.

"Мы хотим свести к минимуму "зеленый курс", адаптировать его к ожиданиям фермеров", - сказал профильный министр.

Также он обратился к аграриям с просьбой, чтобы их блокады и протесты были менее обременительными для общества.

Украинская сторона пока не комментировала это заявление Чеслава Секерского.

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