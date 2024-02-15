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У Польщі заявили, що переговори з Україною щодо обмежень імпорту агропродукції на завершальному етапі

У Польщі заявили, що переговори з Україною щодо обмежень імпорту агропродукції на завершальному етапі

Київ • УНН

 • 31082 перегляди

Міністр сільського господарства Польщі заявив, що технічні переговори з Україною щодо запровадження обмежень на імпорт сільськогосподарської продукції перебувають на завершальній стадії з метою обмеження та контролю товарних потоків з України.

Технічні переговори з Україною щодо запровадження обмежень на імпорт сільськогосподарської продукції на завершальному етапі. Про це заявив міністр сільського господарства Польщі Чеслав Сєкєрський, передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.

За його словами, нові правила мають бути сформульовані до кінця березня.

"Ми хочемо обмежити і контролювати надходження товарів з України, щоб не порушувати стабільність окремих ринків. Також ми прагнемо, щоб ЄС підтримав експорт продовольчих товарів з України до країн, які цього потребують, у різних частинах світу", – заявив польський міністр.

За даними Міністерства сільського господарства Польщі, сьогодні, 15 лютого, понад три години тривала зустріч міністра сільського господарства Польщі з фермерами, які протестують. Аграрії мають багато вимог, але дві головні – скасувати європейські норми "зеленого курсу" і повністю закрити кордон з Україною. 

Фермери скаржаться на великий надлишок зерна в Польщі, на важке економічне становище, особливо перед посівною. Вони потерпають, зокрема, через неконтрольований, на їхню думку, наплив сільськогосподарської продукції з України. Міністр сільського господарства Польщі сказав, що повністю закрити кордон неможливо.

"Немає держави, котра має повністю закриті кордони. Може, Північна Корея, може, ще десь", – сказав він, пообіцявши представити інші вимоги фермерів на засіданні Ради міністрів сільського господарства ЄС 26 лютого, а також на засіданні уряду наступного тижня.

"Ми хочемо звести до мінімуму "зелений курс", адаптувати його до очікувань фермерів", – сказав профільний міністр.

Також він звернувся до аграріїв з проханням, щоб їхні блокади і протести були менш обтяжливими для суспільства.

Українська сторона наразі не коментувала цю заяву Чеслава Сєкєрського.

Прем'єри Україні та Польщі обговорили ситуацію на кордоні. Шмигаль запропонував Туску знайти рішення15.02.24, 15:53 • 27556 переглядiв

Антоніна Туманова

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