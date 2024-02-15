Прем'єри Україні та Польщі обговорили ситуацію на кордоні. Шмигаль запропонував Туску знайти рішення
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Шмигаль та його польський колега Туск обговорили пошук рішення для підтримки українських фермерів на кордоні без шкоди для польських фермерів.
Прем‘єр-міністр Денис Шмигаль та його польський колега Дональд Туск провели розмову щодо ситуації на кордоні. Шмигаль запропонував Туску у діалозі між урядами знайти рішення, яке підтримає українських аграріїв і не нашкодить польським фермерам, передає УНН.
"Провели розмову з Прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Ключова тема — ситуація на кордоні та ризики, пов'язані з цим. Наголосив на неприйнятності інциденту із розсипаним на дорозі українським зерном. Радикальна риторика в цьому питанні недопустима. Запропонував польському колезі у діалозі між нашими урядами знайти рішення, яке підтримає українських аграріїв і не нашкодить польським фермерам", - написав Шмигаль.
Шмигаль зазначив, що об'єм імпорту з рф та третіх країн, зокрема зернових, до ЄС зростає.
"Україна і Польща мають об'єднати зусилля для недопуску російської продукції на європейський ринок. Маємо бути об'єднаними проти спільних викликів і ворогів, що загрожують безпеці Європи. Подякував польському народу за потужну підтримку під час війни", - повідомив Шмигаль.
Доповнення
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що в Європі важко знайти більш проукраїнського політика, ніж він, однак у Польщі повинні враховувати інтереси продовольчої безпеки своєї країни.
Віцепрезидент Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України Володимир Балін заявляв, що представники польських фермерів анонсували повну блокаду кордону з 20 лютого. Також страйк на 20 днів з 1 березня можуть відновити польські перевізники. При цьому ЄС не підтримує внесення зміни в угоду України з ЄС щодо міжнародних вантажних перевезень, в яких зацікавлена Польща.