Премьеры Украины и Польши обсудили ситуацию на границе. Шмыгаль предложил Туску найти решение
Киев • УНН
Премьер-министр Шмыгаль и его польский коллега Туск обсудили поиск решения для поддержки украинских фермеров на границе без ущерба для польских фермеров.
Премьер-министр Денис Шмыгаль и его польский коллега Дональд Туск провели разговор о ситуации на границе. Шмыгаль предложил Туску в диалоге между правительствами найти решение, которое поддержит украинских аграриев и не навредит польским фермерам, передает УНН.
"Провели разговор с Премьер-министром Польши Дональдом Туском. Ключевая тема - ситуация на границе и риски, связанные с этим. Подчеркнул неприемлемость инцидента с рассыпанным на дороге украинским зерном. Радикальная риторика в этом вопросе недопустима. Предложил польскому коллеге в диалоге между нашими правительствами найти решение, которое поддержит украинских аграриев и не навредит польским фермерам", - написал Шмыгаль.
Шмыгаль отметил, что объем импорта из рф и третьих стран, в частности зерновых, в ЕС растет.
"Украина и Польша должны объединить усилия для недопуска российской продукции на европейский рынок. Должны быть объединенными против общих вызовов и врагов, угрожающих безопасности Европы. Поблагодарил польский народ за мощную поддержку во время войны", - сообщил Шмыгаль.
Дополнение
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в Европе трудно найти более проукраинского политика, чем он, однако в Польше должны учитывать интересы продовольственной безопасности своей страны.
Вице-президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины Владимир Балин заявлял, что представители польских фермеров анонсировали полную блокаду границы с 20 февраля. Также забастовку на 20 дней с 1 марта могут возобновить польские перевозчики. При этом ЕС не поддерживает внесение изменения в соглашение Украины с ЕС относительно международных грузовых перевозок, в которых заинтересована Польша.
Премьеры Украины и Польши обсудили ситуацию на границе. Шмыгаль предложил Туску найти решение
Премьер-министр Шмыгаль и его польский коллега Туск обсудили поиск решения для поддержки украинских фермеров на границе без ущерба для польских фермеров.
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