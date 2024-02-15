Премьеры Украины и Польши обсудили ситуацию на границе. Шмыгаль предложил Туску найти решение

Премьер-министр Денис Шмыгаль и его польский коллега Дональд Туск провели разговор о ситуации на границе. Шмыгаль предложил Туску в диалоге между правительствами найти решение, которое поддержит украинских аграриев и не навредит польским фермерам, передает УНН.

"Провели разговор с Премьер-министром Польши Дональдом Туском. Ключевая тема - ситуация на границе и риски, связанные с этим. Подчеркнул неприемлемость инцидента с рассыпанным на дороге украинским зерном. Радикальная риторика в этом вопросе недопустима. Предложил польскому коллеге в диалоге между нашими правительствами найти решение, которое поддержит украинских аграриев и не навредит польским фермерам", - написал Шмыгаль.

Шмыгаль отметил, что объем импорта из рф и третьих стран, в частности зерновых, в ЕС растет.

"Украина и Польша должны объединить усилия для недопуска российской продукции на европейский рынок. Должны быть объединенными против общих вызовов и врагов, угрожающих безопасности Европы. Поблагодарил польский народ за мощную поддержку во время войны", - сообщил Шмыгаль.

Дополнение

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в Европе трудно найти более проукраинского политика, чем он, однако в Польше должны учитывать интересы продовольственной безопасности своей страны.

Вице-президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины Владимир Балин заявлял, что представители польских фермеров анонсировали полную блокаду границы с 20 февраля. Также забастовку на 20 дней с 1 марта могут возобновить польские перевозчики. При этом ЕС не поддерживает внесение изменения в соглашение Украины с ЕС относительно международных грузовых перевозок, в которых заинтересована Польша.