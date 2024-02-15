Премьеры Украины и Польши обсудили ситуацию на границе. Шмыгаль предложил Туску найти решение

Эксклюзив
На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко
  •  68830 просмотра

На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

Эксклюзив
Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
14.02.24  •  163058 просмотра

Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат

Эксклюзив
Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
14.02.24  •  197524 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

Эксклюзив
Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
14.02.24  •  169868 просмотра

Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

Эксклюзив
Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
14.02.24  •  168608 просмотра

Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

Эксклюзив
Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
13.02.24  •  194440 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

Эксклюзив
ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  237988 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

Эксклюзив
Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
12.02.24  •  242493 просмотра

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

Эксклюзив
Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
12.02.24  •  227862 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

Эксклюзив
Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  326454 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Премьеры Украины и Польши обсудили ситуацию на границе. Шмыгаль предложил Туску найти решение

Премьеры Украины и Польши обсудили ситуацию на границе. Шмыгаль предложил Туску найти решение

Киев  •  УНН

15 февраль 2024, 13:53  •  14864 просмотра

Read in English

Премьер-министр Шмыгаль и его польский коллега Туск обсудили поиск решения для поддержки украинских фермеров на границе без ущерба для польских фермеров.

Премьер-министр Денис Шмыгаль и его польский коллега Дональд Туск провели разговор о ситуации на границе. Шмыгаль предложил Туску в диалоге между правительствами найти решение, которое поддержит украинских аграриев и не навредит польским фермерам, передает УНН.

"Провели разговор с Премьер-министром Польши Дональдом Туском. Ключевая тема - ситуация на границе и риски, связанные с этим. Подчеркнул неприемлемость инцидента с рассыпанным на дороге украинским зерном. Радикальная риторика в этом вопросе недопустима. Предложил польскому коллеге в диалоге между нашими правительствами найти решение, которое поддержит украинских аграриев и не навредит польским фермерам", - написал Шмыгаль.

Шмыгаль отметил, что объем импорта из рф и третьих стран, в частности зерновых, в ЕС растет.

"Украина и Польша должны объединить усилия для недопуска российской продукции на европейский рынок. Должны быть объединенными против общих вызовов и врагов, угрожающих безопасности Европы. Поблагодарил польский народ за мощную поддержку во время войны", - сообщил Шмыгаль.

Дополнение

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в Европе трудно найти более проукраинского политика, чем он, однако в Польше должны учитывать интересы продовольственной безопасности своей страны.

Вице-президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины Владимир Балин заявлял, что представители польских фермеров анонсировали полную блокаду границы с 20 февраля. Также забастовку на 20 дней с 1 марта могут возобновить польские перевозчики. При этом ЕС не поддерживает внесение изменения в соглашение Украины с ЕС относительно международных грузовых перевозок, в которых заинтересована Польша.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаЭкономикаПолитика
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
yevropaЕвропа
donald-tuskДональд Туск
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль
polshaПольша
Прем'єри Україні та Польщі обговорили ситуацію на кордоні. Шмигаль запропонував Туску знайти рішення
Prime Ministers of Ukraine and Poland discuss the situation on the border. Shmyhal suggested that Tusk find a solution
Новости по теме

Премьеры Украины и Польши обсудили ситуацию на границе. Шмыгаль предложил Туску найти решение

Премьер-министр Шмыгаль и его польский коллега Туск обсудили поиск решения для поддержки украинских фермеров на границе без ущерба для польских фермеров.

Война •   •  14864 просмотра
Премьеры Украины и Польши обсудили ситуацию на границе. Шмыгаль предложил Туску найти решение

Названы самые популярные в январе электромобили в Украине

В январе 2023 года автопарк Украины пополнился более 3 500 электромобилями, а Volkswagen ID. 4 стал самой популярной новой моделью электромобиля во всех регионах, кроме Одесской области.

Экономика •   •  9711 просмотра
Названы самые популярные в январе электромобили в Украине

В Донецкой области во время боевого задания погиб мастер спорта Украины по дзюдо Станислав Гуленков

22-летний украинский чемпион по дзюдо погиб в бою, защищая Украину от российских оккупантов вблизи села Новокалиново в Донецкой области.

Война •   •  11503 просмотра
В Донецкой области во время боевого задания погиб мастер спорта Украины по дзюдо Станислав Гуленков

Трамп проталкивает помощь Украине как кредит - Bloomberg

Бывший президент США Дональд Трамп проталкивает помощь Украине как кредит.

Политика •   •  11685 просмотра
Трамп проталкивает помощь Украине как кредит - Bloomberg

В Украине увеличилась доля тех, кто считает, что страна идет в неправильном направлении - КМИС

Согласно новому опросу, доля украинцев, которые считают, что дела в стране развиваются в неправильном направлении, выросла с 32% в декабре 2023 года до 46% в феврале 2024 года.

Общество •   •  10309 просмотра
В Украине увеличилась доля тех, кто считает, что страна идет в неправильном направлении - КМИС

Часть сотрудников СБУ, которые причастны к слежке за Bihus.Info, отправили в зону боевых действий

Сотрудников Департамента защиты нацгосударственности, причастных к слежке за командой журналистов Bihus. Info, отправили в зону боевых действий

Криминал и ЧП •   •  9471 просмотра
Часть сотрудников СБУ, которые причастны к слежке за Bihus.Info, отправили в зону боевых действий

Пентагон объявил об успешном запуске шести спутников слежения гиперзвукового и баллистического оружия

Пентагон объявил об успешном запуске шести спутников, которые будут отслеживать гиперзвуковые и баллистические ракеты и станут частью системы слежения за истребителями.

Анонсы •   •  9022 просмотра
Пентагон объявил об успешном запуске шести спутников слежения гиперзвукового и баллистического оружия

Украинские военные получат винтовки от лучших мировых производителей оружия - Минобороны

Министерство обороны Украины выдало регистрационные свидетельства на 20 образцов стрелкового оружия и 4 гранатомета из США, Турции и Германии, что позволило их приобретение и использование украинскими военными частями.

Война •   •  12609 просмотра
Украинские военные получат винтовки от лучших мировых производителей оружия - Минобороны

На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

Представитель пограничной службы Демченко заявил, что нет никаких признаков формирования российских ударных групп на территории беларуси и что они не наблюдают значительной активности на белорусской границе.

Война •   •  68830 просмотра
Эксклюзив
На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

ВАКС уменьшил размер залога экс-главе ГФС Насирову до 70 млн грн

Высший антикоррупционный суд уменьшил размер залога для бывшего председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова с более 100 миллионов гривен до более 70 миллионов гривен, продлив ему арест.

Криминал и ЧП •   •  10341 просмотра
ВАКС уменьшил размер залога экс-главе ГФС Насирову до 70 млн грн