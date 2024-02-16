Ситуація на кордоні та експорт української продукції: Сольський провів онлайн-зустріч з польським колегою

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський провів онлайн-зустріч з міністром сільського господарства та розвитку села Польщі Чеславом Сєкєрським. Як повідомили у Мінагрополітики, йшлося про ситуацію на кордоні та експорт української продукції, передає УНН.

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Сторони обговорили питання пов'язані з експортом української агропродукції та ситуацію на українсько-польському кордоні.

"Міністри домовилися про необхідність якнайшвидшого врегулювання ситуації із врахуванням інтересів обох країн. Переговори продовжаться наступного тижня", - повідомили у відомстві.

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