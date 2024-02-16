Ситуація на кордоні та експорт української продукції: Сольський провів онлайн-зустріч з польським колегою
Київ • УНН
Міністри сільського господарства України та Польщі обговорили вирішення проблем на кордоні для експорту української сільськогосподарської продукції та продовження переговорів наступного тижня.
Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський провів онлайн-зустріч з міністром сільського господарства та розвитку села Польщі Чеславом Сєкєрським. Як повідомили у Мінагрополітики, йшлося про ситуацію на кордоні та експорт української продукції, передає УНН.
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Сторони обговорили питання пов'язані з експортом української агропродукції та ситуацію на українсько-польському кордоні.
"Міністри домовилися про необхідність якнайшвидшого врегулювання ситуації із врахуванням інтересів обох країн. Переговори продовжаться наступного тижня", - повідомили у відомстві.
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