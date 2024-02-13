Польща запровадить обов'язкові перевірки всього українського зерна
Київ • УНН
Польща планує запровадити обов'язкову перевірку всього українського зерна, що проходить транзитом через країну, через недовіру до існуючих процедур перевірки.
Заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак заявив, що Польща планує обов’язкову перевірку всього транзитного українського зерна. Про це повідомляє Polska Agencja Prasowa, передає УНН.
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Польща готується ввести обов’язкову перевірку всього українського зерна, яке потрапляє в країну транзитом.
Заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак висловив недовіру до нинішніх процедур перевірки та зауважив, що вони "заслуговують осуду".
Колодзейчак наголосив на недовірі до експортерів чи імпортерів "з-за кордону", тому планує ввести обов’язкову перевірку українського зерна на сухопутному кордоні та в морських портах.
Сьогодні будуть чіткі вказівки, що ми будемо перевіряти все зерно на кордоні, яке підлягає опломбуванню, експорту і є транзитним
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Колодзейчак зазначив, що особисто лобіюватиме посилення контролю та не буде співпрацювати з тими, хто виступатиме проти нововведення, оцінюючи це як питання "буття чи не буття Польщі".
"Заради дружніх українсько-польських відносин": Кулеба закликав притягнути до відповідальності винуватців провокації з українським зерном на кордоні12.02.24, 16:09 • 23540 переглядiв