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"Заради дружніх українсько-польських відносин": Кулеба закликав притягнути до відповідальності винуватців провокації з українським зерном на кордоні

"Заради дружніх українсько-польських відносин": Кулеба закликав притягнути до відповідальності винуватців провокації з українським зерном на кордоні

Київ • УНН

 • 23540 перегляди

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав притягнути винних до відповідальності після того, як польські фермери зупинили українські вантажівки з зерном біля прикордонного пункту пропуску в Дорогуську, зірвали пломби і на знак протесту висипали зерно на дорогу, що він назвав неприпустимою провокацією

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав притягнути до відповідальності винуватців інциденту з псуванням українського зерна на польському кордоні, який він назвав провокацією, передає УНН.

Псування українського зерна на польському кордоні неприпустиме. Будь-який фермер повинен знати, скільки праці потрібно для виробництва зерна, особливо у воєнний час. Заради дружніх українсько-польських відносин винуватці цієї провокації мають бути притягнуті до відповідальності

- написав Кулеба у X.

Притягнути винних до відповідальності: посольство України у Польщі відреагувало на інцидент з зерном на кордоні12.02.24, 11:21 • 56263 перегляди

Нагадаємо

Польські правоохоронці з'ясовують деталі інциденту, який стався з фурами з українським зерном поблизу прикордонного пункту пропуску в Дорогуську.

За даними поліції, фермери, які протестували неподалік, зупинили три українські вантажівки зірвали з них пломби та висипали зерно на дорогу.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ЕкономікаПолітика
dorokhusДорогуськ
ukrainaУкраїна
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