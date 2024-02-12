"Заради дружніх українсько-польських відносин": Кулеба закликав притягнути до відповідальності винуватців провокації з українським зерном на кордоні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав притягнути до відповідальності винуватців інциденту з псуванням українського зерна на польському кордоні, який він назвав провокацією, передає УНН.

Псування українського зерна на польському кордоні неприпустиме. Будь-який фермер повинен знати, скільки праці потрібно для виробництва зерна, особливо у воєнний час. Заради дружніх українсько-польських відносин винуватці цієї провокації мають бути притягнуті до відповідальності - написав Кулеба у X.

Притягнути винних до відповідальності: посольство України у Польщі відреагувало на інцидент з зерном на кордоні

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Польські правоохоронці з'ясовують деталі інциденту, який стався з фурами з українським зерном поблизу прикордонного пункту пропуску в Дорогуську.

За даними поліції, фермери, які протестували неподалік, зупинили три українські вантажівки зірвали з них пломби та висипали зерно на дорогу.