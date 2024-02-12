"Заради дружніх українсько-польських відносин": Кулеба закликав притягнути до відповідальності винуватців провокації з українським зерном на кордоні
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав притягнути винних до відповідальності після того, як польські фермери зупинили українські вантажівки з зерном біля прикордонного пункту пропуску в Дорогуську, зірвали пломби і на знак протесту висипали зерно на дорогу, що він назвав неприпустимою провокацією
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав притягнути до відповідальності винуватців інциденту з псуванням українського зерна на польському кордоні, який він назвав провокацією, передає УНН.
Псування українського зерна на польському кордоні неприпустиме. Будь-який фермер повинен знати, скільки праці потрібно для виробництва зерна, особливо у воєнний час. Заради дружніх українсько-польських відносин винуватці цієї провокації мають бути притягнуті до відповідальності
Притягнути винних до відповідальності: посольство України у Польщі відреагувало на інцидент з зерном на кордоні12.02.24, 11:21 • 56263 перегляди
Нагадаємо
Польські правоохоронці з'ясовують деталі інциденту, який стався з фурами з українським зерном поблизу прикордонного пункту пропуску в Дорогуську.
За даними поліції, фермери, які протестували неподалік, зупинили три українські вантажівки зірвали з них пломби та висипали зерно на дорогу.