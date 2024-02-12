"Ради дружественных украинско-польских отношений": Кулеба призвал привлечь к ответственности виновников провокации с украинским зерном на границе

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал привлечь к ответственности виновников инцидента с порчей украинского зерна на польской границе, который он назвал провокацией, передает УНН.

Порча украинского зерна на польской границе недопустима. Любой фермер должен знать, сколько труда нужно для производства зерна, особенно в военное время. Ради дружеских украинско-польских отношений виновники этой провокации должны быть привлечены к ответственности - написал Кулеба в X.

Привлечь виновных к ответственности: посольство Украины в Польше отреагировало на инцидент с зерном на границе

Напомним

Польские правоохранители выясняют детали инцидента, который произошел с фурами с украинским зерном вблизи пограничного пункта пропуска в Дорогуске.

По данным полиции, фермеры, которые протестовали неподалеку, остановили три украинских грузовика, сорвали с них пломбы и высыпали зерно на дорогу.