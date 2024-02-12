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"Ради дружественных украинско-польских отношений": Кулеба призвал привлечь к ответственности виновников провокации с украинским зерном на границе

"Ради дружественных украинско-польских отношений": Кулеба призвал привлечь к ответственности виновников провокации с украинским зерном на границе

Киев  •  УНН

12 февраль 2024, 14:09  •  10743 просмотра

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал привлечь виновных к ответственности после того, как польские фермеры остановили украинские грузовики с зерном возле пограничного пункта пропуска в Дорогуске, сорвали пломбы и в знак протеста высыпали зерно на дорогу, что он назвал недопустимой провокацией

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал привлечь к ответственности виновников инцидента с порчей украинского зерна на польской границе, который он назвал провокацией, передает УНН.

Порча украинского зерна на польской границе недопустима. Любой фермер должен знать, сколько труда нужно для производства зерна, особенно в военное время. Ради дружеских украинско-польских отношений виновники этой провокации должны быть привлечены к ответственности

- написал Кулеба в X.

Привлечь виновных к ответственности: посольство Украины в Польше отреагировало на инцидент с зерном на границе12 февраль 2024, 09:21 • 50886 просмотров

Напомним

Польские правоохранители выясняют детали инцидента, который произошел с фурами с украинским зерном вблизи пограничного пункта пропуска в Дорогуске.

По данным полиции, фермеры, которые протестовали неподалеку, остановили три украинских грузовика, сорвали с них пломбы и высыпали зерно на дорогу.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ЭкономикаПолитика
dorokhusДорогуск
ukrainaУкраина
dmytro-kulebaДмитрий Кулеба
polshaПольша
"Заради дружніх українсько-польських відносин": Кулеба закликав притягнути до відповідальності винуватців провокації з українським зерном на кордоні
"For the sake of friendly Ukrainian-Polish relations": Kuleba calls to bring to justice those responsible for provocation with Ukrainian grain on the border
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"Ради дружественных украинско-польских отношений": Кулеба призвал привлечь к ответственности виновников провокации с украинским зерном на границе

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал привлечь виновных к ответственности после того, как польские фермеры остановили украинские грузовики с зерном возле пограничного пункта пропуска в Дорогуске, сорвали пломбы и в знак протеста высыпали зерно на дорогу, что он назвал недопустимой провокацией.

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