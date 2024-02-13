Польша введет обязательные проверки всего украинского зерна
Польша планирует ввести обязательную проверку всего украинского зерна, проходящего транзитом через страну, из-за недоверия к существующим процедурам проверки.
рф из Белгородской области запустила баллистику по Харьковщине
Воздушные силы Украины сообщили о российской баллистике, которая была запущена из Белгородской области России в направлении Харьковской области Украины.
рф бьет по гражданской инфраструктуре Днепра - Филатов
россия атаковала гражданскую инфраструктуру в Днепре. Вражеская атака привела к перебоям в электроснабжении и частичному прекращению водоснабжения.
Эстония будет штрафовать дома опеки и другие общественные места за ретрансляцию российских телеканалов
Эстония будет штрафовать за ретрансляцию российского телевизионного контента в домах престарелых и других общественных местах.
Экс-заместитель министра обороны Анна Маляр будет снимать кино о войне в Украине, чтобы мотивировать европейскую поддержку
Бывшая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр снимет фильм о войне в Украине с продюсерами из ведущих европейских стран, чтобы мотивировать большую поддержку Украины.
Во Франции раскрыли сеть российской пропаганды, которая транслировала дезинформацию о войне в Украине на более 200 инфоресурсов
Франция разоблачила российскую пропагандистскую сеть, которая транслировала пророссийскую дезинформацию в более 200 СМИ, направленную на подрыв поддержки Украины со стороны Запада.
На Киевщине синоптики предупреждают о густом тумане и низкой видимости
Синоптики предупреждают, что ночью и утром 13 февраля в Киевской области образуется густой туман, который ухудшит видимость до 200-500 метров. Эти условия рассматриваются как первый уровень опасности.
Сообщается о новой группе иранских беспилотников, которые направляются на Днепропетровщину.
Военно-воздушные силы Украины сообщили, что новая группа беспилотников Shahed иранского производства была обнаружена на пути из Запорожской области в Днепропетровскую область на фоне продолжающихся атак таких беспилотников на востоке Украины.
Продолжаются атаки иранских беспилотников. Угроза применения авиаударов в восточных регионах
Военно-воздушные силы Украины предупредили, что беспилотники-камикадзе иранского производства продолжают атаковать, а российские самолеты создают угрозу авиаударов в восточных прифронтовых районах.
Сумщина: россияне атаковали приграничье 14 раз, прозвучало более полусотни взрывов
Российские военные 14 раз атаковали границу Сумской области в Украине, используя минометы, артиллерию, беспилотники и другое оружие, что привело к более 50 взрывам по всей области.