Польша введет обязательные проверки всего украинского зерна

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ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
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Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
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Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

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Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
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Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

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Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  242906 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

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Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  297438 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

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Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  251931 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  290578 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

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Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  318103 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

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Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  250706 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

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В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  208529 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Польша введет обязательные проверки всего украинского зерна

Польша планирует ввести обязательную проверку всего украинского зерна, проходящего транзитом через страну, из-за недоверия к существующим процедурам проверки.

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Польша введет обязательные проверки всего украинского зерна

рф из Белгородской области запустила баллистику по Харьковщине

Воздушные силы Украины сообщили о российской баллистике, которая была запущена из Белгородской области России в направлении Харьковской области Украины.

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рф из Белгородской области запустила баллистику по Харьковщине

рф бьет по гражданской инфраструктуре Днепра - Филатов

россия атаковала гражданскую инфраструктуру в Днепре. Вражеская атака привела к перебоям в электроснабжении и частичному прекращению водоснабжения.

Война •   •  6768 просмотра
рф бьет по гражданской инфраструктуре Днепра - Филатов

Эстония будет штрафовать дома опеки и другие общественные места за ретрансляцию российских телеканалов

Эстония будет штрафовать за ретрансляцию российского телевизионного контента в домах престарелых и других общественных местах.

Новости Мира •   •  6339 просмотра
Эстония будет штрафовать дома опеки и другие общественные места за ретрансляцию российских телеканалов

Экс-заместитель министра обороны Анна Маляр будет снимать кино о войне в Украине, чтобы мотивировать европейскую поддержку

Бывшая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр снимет фильм о войне в Украине с продюсерами из ведущих европейских стран, чтобы мотивировать большую поддержку Украины.

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Экс-заместитель министра обороны Анна Маляр будет снимать кино о войне в Украине, чтобы мотивировать европейскую поддержку

Во Франции раскрыли сеть российской пропаганды, которая транслировала дезинформацию о войне в Украине на более 200 инфоресурсов

Франция разоблачила российскую пропагандистскую сеть, которая транслировала пророссийскую дезинформацию в более 200 СМИ, направленную на подрыв поддержки Украины со стороны Запада.

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Во Франции раскрыли сеть российской пропаганды, которая транслировала дезинформацию о войне в Украине на более 200 инфоресурсов

На Киевщине синоптики предупреждают о густом тумане и низкой видимости

Синоптики предупреждают, что ночью и утром 13 февраля в Киевской области образуется густой туман, который ухудшит видимость до 200-500 метров. Эти условия рассматриваются как первый уровень опасности.

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На Киевщине синоптики предупреждают о густом тумане и низкой видимости

Сообщается о новой группе иранских беспилотников, которые направляются на Днепропетровщину.

Военно-воздушные силы Украины сообщили, что новая группа беспилотников Shahed иранского производства была обнаружена на пути из Запорожской области в Днепропетровскую область на фоне продолжающихся атак таких беспилотников на востоке Украины.

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Сообщается о новой группе иранских беспилотников, которые направляются на Днепропетровщину.

Продолжаются атаки иранских беспилотников. Угроза применения авиаударов в восточных регионах

Военно-воздушные силы Украины предупредили, что беспилотники-камикадзе иранского производства продолжают атаковать, а российские самолеты создают угрозу авиаударов в восточных прифронтовых районах.

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Продолжаются атаки иранских беспилотников. Угроза применения авиаударов в восточных регионах

Сумщина: россияне атаковали приграничье 14 раз, прозвучало более полусотни взрывов

Российские военные 14 раз атаковали границу Сумской области в Украине, используя минометы, артиллерию, беспилотники и другое оружие, что привело к более 50 взрывам по всей области.

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Сумщина: россияне атаковали приграничье 14 раз, прозвучало более полусотни взрывов