Польша введет обязательные проверки всего украинского зерна

Заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак заявил, что Польша планирует обязательную проверку всего транзитного украинского зерна. Об этом сообщает Polska Agencja Prasowa, передает УНН.

Детали

Польша готовится ввести обязательную проверку всего украинского зерна, которое попадает в страну транзитом.

Заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак выразил недоверие к нынешним процедурам проверки и отметил, что они "заслуживают осуждения".

Колодзейчак отметил недоверие к экспортерам или импортерам "из-за рубежа", поэтому планирует ввести обязательную проверку украинского зерна на сухопутной границе и в морских портах.

Сегодня будут четкие указания, что мы будем проверять все зерно на границе, которое подлежит опломбированию, экспорту и является транзитным - заявил Михал Колодзейчак.

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Колодзейчак отметил, что лично будет лоббировать усиление контроля и не будет сотрудничать с теми, кто будет выступать против нововведения, оценивая это как вопрос "бытия или не бытия Польши".

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