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Посівна-2024: різкого зменшення площі посіву не очікується, але є питання до якості пшениці

Посівна-2024: різкого зменшення площі посіву не очікується, але є питання до якості пшениці

Київ • УНН

 • 34748 перегляди

Україна очікує, що посівна площа у 2024 році буде аналогічною до 2023 року, але занепокоєна нижчою якістю пшениці.

Україна очікує, що посівна площа у 2024 році буде такою самою, як і торік,  в найгіршому випадку може відбутися невелике зниження. Однак, є побоювання щодо якості пшениці. Про це сказав міністр сільського господарства Микола Сольський агентству Reuters, пише УНН

Деталі 

"Я не очікую різких змін у плані посівних площ. Якщо площа посіву і зменшиться, то це буде дуже незначне зниження", - сказав Сольський в інтерв'ю, надавши перший офіційний прогноз на посівну 2024 року.

Як повідомляється, під урожай 2023 року українські фермери посіяли 12,75 млн га ярих культур, зокрема 5,7 млн га різних зернових. Зокрема 4 мільйони гектарів кукурудзи, 5,3 мільйона гектарів соняшнику та 1,78 мільйона гектарів сої. 

Сольський зазначив, що минулої осені фермери засіяли меншу площу озимої пшениці через погану погоду. 

"Збільшення загальної площі посіву точно не буде. Я допускаю її скорочення, і одразу виникає питання, що ж тоді сіяти? У нас є тільки три варіанти - соняшник, соя і кукурудза", - сказав міністр.

За його словами, фермери намагатимуться збільшити посівні площі під сою, але серйозною перешкодою може стати брак якісного насіння сої. Він також зазначив, що відносно низькі ціни на насіння соняшнику та обов'язкова сівозміна не дозволять у майбутньому збільшити посівні площі під соняшник.

У 2023 році Україна зібрала близько 28,7 млн тонн кукурудзи, обмолотивши майже 91% посівних площ. Деяка кількість кукурудзи все ще залишається неприбраною на полях. 

Доповнення 

За словами Сольського, брак коштів, спричинений війною, і труднощі з експортом змусили фермерів заощаджувати і використовувати насіння пшениці нижчої якості.

Він зазначив, озима пшениця пережила зиму без серйозних пошкоджень, але якість майбутнього врожаю залишається неясною.

"Є одна проблема - мені здається, що наше насіння стає все гіршим і гіршим. Мені здається, що фермери економлять на насінні озимої пшениці... і (це) одна з причин гіршої якості пшениці", - сказав міністр. 

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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