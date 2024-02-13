Мінагро розпитало аграріїв про плани на посівну 2024: Що та у якій кількості сіятимуть українські фермери

У 2024 році прогнозується збільшення площ під сою та цукровий буряк і зменшення під кукурудзу. Про плани та підготовку сільгоспвиробників до проведення посівної кампанії ярих під урожай-2024 розпитали аналітики з Міністерства аграрної політики та продовольства України. Результати цих опитувань публікує УНН, із посиланням на сайт аграрного відомства.

Деталі

За даними опитування аграріїв 70% респондентів зазначили, що хочуть збільшити посівну площу під сою. У Міністерстві підрахували, що загалом сої побільшає на 21% у порівнянні з 2023 роком.

Також у пріоритеті будуть зернобобові, посівні площі під ними орієнтовно збільшаться на 11%, та ярий ячмінь – на 7%. В аграрному відомстві відзначили, що зростання інтересу до ячменю може бути пов’язаним з розширенням географії морських відвантажень. Посіви ж ярої пшениці ймовірно зростуть на 2%.

Посівна-2024: різкого зменшення площі посіву не очікується, але є питання до якості пшениці

Крім того, аграрії зацікавлені у вирощуванні ярого ріпаку. Значна частина опитаних виробників сіятиме ріпак вперше. За прогнозами посівні площі під цю культуру збільшаться на 24%.

Щодо цукрового буряку - 60% тих, хто сіяв культуру минулого сезону, збираються несуттєво розширювати площі, в цілому по Україні на 17%.

Український "зерновий коридор" вийшов на довоєнні потужності - речник ВМС

При цьому посівні площі під кукурудзу ймовірно зменшаться на 9%. Також потенційно поменшає наступного сезону соняшників. Втім, і відомстві зазначають, що більшість аграріїв ще не прийняли кінцеве рішення щодо площ посіву цієї культури.

У цілому в 2024 році посівні площі під ярими культурами можуть скоротитися на 0,5 млн га або на 3,7% порівняно з минулим сезоном