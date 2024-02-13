Мінагро розпитало аграріїв про плани на посівну 2024: Що та у якій кількості сіятимуть українські фермери

ukenru
19:41 • 38147 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

17:57 • 88578 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 112138 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 114266 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 228609 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 155382 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 145977 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 132376 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121666 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112847 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.4 м/с
76 %
749 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

29 березня, 14:13 • 134542 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

29 березня, 14:45 • 110277 перегляди
Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

29 березня, 15:42 • 52140 перегляди
Вбивство Діани Хріненко: обвинуваченого засуджено до довічного ув'язнення

Вбивство Діани Хріненко: обвинуваченого засуджено до довічного ув'язнення

29 березня, 16:00 • 44933 перегляди
На Сумщині прориву кордону не зафіксовано, але рф діє малими штурмовими групами - Демченко

На Сумщині прориву кордону не зафіксовано, але рф діє малими штурмовими групами - Демченко

29 березня, 16:52 • 46505 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 228609 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 384565 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 439934 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 448364 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 357830 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 112138 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130279 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124485 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98353 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107655 перегляди
Актуальне
Мінагро розпитало аграріїв про плани на посівну 2024: Що та у якій кількості сіятимуть українські фермери

Мінагро розпитало аграріїв про плани на посівну 2024: Що та у якій кількості сіятимуть українські фермери

Київ • УНН

 • 35932 перегляди

Згідно з опитуванням українських фермерів та аналізом Міністерства аграрної політики та продовольства, очікується, що площі під соєю та цукровим буряком збільшаться, тоді як площі під кукурудзою зменшаться у 2024 році.

У 2024 році прогнозується збільшення площ під сою та цукровий буряк і зменшення під кукурудзу. Про плани та підготовку сільгоспвиробників до проведення посівної кампанії ярих під урожай-2024 розпитали аналітики з Міністерства аграрної політики та продовольства України. Результати цих опитувань публікує УНН, із посиланням на сайт аграрного відомства.

Деталі

За даними опитування аграріїв 70% респондентів зазначили, що хочуть збільшити посівну площу під сою. У Міністерстві підрахували, що загалом сої побільшає на 21% у порівнянні з 2023 роком.

Також у пріоритеті будуть  зернобобові, посівні площі під ними орієнтовно збільшаться на 11%, та ярий ячмінь – на 7%. В аграрному відомстві відзначили, що зростання інтересу до ячменю може бути пов’язаним з розширенням географії морських відвантажень. Посіви ж ярої пшениці ймовірно зростуть на 2%.

Посівна-2024: різкого зменшення площі посіву не очікується, але є питання до якості пшениці09.02.24, 16:03 • 34750 переглядiв

Крім того, аграрії зацікавлені у вирощуванні ярого ріпаку. Значна частина опитаних виробників сіятиме ріпак вперше. За прогнозами посівні площі під цю культуру збільшаться на 24%.

Щодо цукрового буряку - 60% тих, хто сіяв культуру минулого сезону, збираються несуттєво розширювати площі, в цілому по Україні на 17%.

Український "зерновий коридор" вийшов на довоєнні потужності - речник ВМС11.01.24, 10:24 • 23432 перегляди

При цьому посівні площі під кукурудзу ймовірно зменшаться на 9%. Також потенційно поменшає наступного сезону соняшників. Втім, і відомстві зазначають, що  більшість аграріїв ще не прийняли кінцеве рішення щодо площ посіву цієї культури.

У цілому в 2024 році посівні площі під ярими культурами можуть скоротитися на 0,5 млн га або на 3,7% порівняно з минулим сезоном

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

ЕкономікаАгроновини
ministerstvo-ahrarnoi-polityky-ta-prodovolstva-ukrainaМіністерство аграрної політики та продовольства України
ukrainaУкраїна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,392.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,817.60