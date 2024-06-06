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В Україні завершилась посівна: засіяно майже 13 млн га ярих культур

Київ • УНН

 • 68733 перегляди

За підсумками весняної посівної на контрольованій Україною території засіяно 7,2 млн га олійних та майже 5,6 млн га зернових та зернобобових культур.

На контрольованій Україною території за підсумками весняної посівної засіяно 7,2 млн га олійних та майже 5,6 млн га зернових та зернобобових культур, передає УНН із посиланням на Мінагрополітики.

Деталі

Зокрема, аграрії засіяли більше 99% від прогнозованих площ ярих зернових та зернобобових:

кукурудзи – 3 928 тис. га (100,4% від прогнозованих площ);

ячменю – 783 тис. га (95,7%);

пшениці – 252,7 тис. га (102,6%);

вівса – 163,7 тис. га (100,7%);

гороху – 162,5 тис. га (101,6%);

гречки – 100,8 тис. га (80,7%);

проса – 69,7 тис. га (81,8%).

Серед олійних культур посіяно: соняшника - 5 189,8 тис. га (98%), сої 2 032,3 тис. га (102%).

Цукрових буряків посіяно на площі 250,1 тис. га (97%).

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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