Одесская область на 100% подготовила котельные к отопительному сезону. Продолжается процесс перевода котельных на альтернативные виды топлива при поддержке международных партнеров.
Верховная Рада приняла постановление о переименовании 327 населенных пунктов в Украине. Меняются названия, связанные с российскими и советскими нарративами, включая имена московских деятелей и советскую символику.
В Верховную Раду подан новый проект постановления о переименовании городов. Из него решено убрать несколько населенных пунктов, включая Южное, Южноукраинск, Павлоград, Синельниково и Первомайск.
55 миллионов тонн грузов, в том числе 37,4 миллиона тонн сельскохозяйственной продукции, экспортируемой в 45 стран мира, было перевезено через украинский морской коридор за 10 месяцев его работы.
Руководство Одесской области ведет переговоры с Турцией о передаче плавучих электростанций для покрытия дефицита электроэнергии. Планируется разместить по одному судну в Измаиле, Одессе и Южном.
Что известно о компании "Олсидз Блэк Си", которая попала в скандал из-за того, что пыталась самовольно использовать дорогу, которая находится на балансе "ОПЗ".
Компания "Олсидз Блэк Си" лишь за последний год по меньшей мере трижды заявляла о том, что ее работу блокируют.
Группа компаний "Олсидз", позиционирующая себя как добросовестный производитель подсолнечного масла, оказалась замешана в скандале, связанном с масштабной фальсификацией экспортируемой из Украины продукции.
Действия компании "Олсидз Блэк Си" могли нанести огромный ущерб государству из-за усложнения работы "зернового коридора".
Украина планирует переименовать 7 районов, 15 городов, 54 поселка и 267 сел в рамках деколонизации, в частности переименовать такие крупные города, как Новомосковск на Самар, Первомайск на Сокологорск и Червоноград на Шептицкий.
Ракетная атака России на украинский морской порт "Южный" нанесла ущерб сингапурским портовым объектам, говорится в обращении Зеленского к участникам встречи Украина-НАТО.
В Одесской области реализуется несколько реабилитационных проектов, призванных помочь военнослужащим и детям восстановиться после травм, полученных во время войны.
Полиция расследует кражу цветов с мемориала в Южном, посвященного погибшим украинским героям, после того, как об этом сообщили родственники, которые увидели это на видео с камер наблюдения.