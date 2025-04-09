Кража цветов с Эспланады памяти в городе Южный: полиция ищет женщину, которая забирала цветы павших Героев

Полиция расследует кражу цветов с мемориала в Южном, посвященного погибшим украинским героям, после того, как об этом сообщили родственники, которые увидели это на видео с камер наблюдения.