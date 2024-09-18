В Раду подан новый проект о переименовании городов

ukenru
Эксклюзив
Адвокатское сообщество обеспокоено идеей НАБУ создать собственных судебных экспертов: это угрожает правосудию
  •  73840 просмотра

Адвокатское сообщество обеспокоено идеей НАБУ создать собственных судебных экспертов: это угрожает правосудию

Эксклюзив
«Отбелить имя от клеветы": юрист рассказал о проблемах защиты чести и достоинства в Украине
  •  100764 просмотра

«Отбелить имя от клеветы": юрист рассказал о проблемах защиты чести и достоинства в Украине

Эксклюзив
"У нас нет задачи сэкономить на гражданах" - замминистра соцполитики о реформировании системы выплат
  •  103224 просмотра

"У нас нет задачи сэкономить на гражданах" - замминистра соцполитики о реформировании системы выплат

Эксклюзив
Новый школьный автобус, скорая помощь, уличное освещение - староста села на Киевщине о преимуществах админреформы
  •  104520 просмотра

Новый школьный автобус, скорая помощь, уличное освещение - староста села на Киевщине о преимуществах админреформы

Эксклюзив
Колебаний не избежать. Эксперт спрогнозировала, каким будет курс доллара до конца года
  •  102291 просмотра

Колебаний не избежать. Эксперт спрогнозировала, каким будет курс доллара до конца года

Эксклюзив
Результаты психологических экспертиз жертв пыток являются важным доказательством преступлений россии против человечности - Александр Рувин
  •  102893 просмотра

Результаты психологических экспертиз жертв пыток являются важным доказательством преступлений россии против человечности - Александр Рувин

Эксклюзив
Эксперт рассказал, к какой ответственности могут привлечь и.о. замглавы ГНС Сокура за декларирование недостоверных данных
  •  106025 просмотра

Эксперт рассказал, к какой ответственности могут привлечь и.о. замглавы ГНС Сокура за декларирование недостоверных данных

Эксклюзив
«Между желанием и действием есть большая разница": Либанова о желании 80% молодежи выехать за границу
17 сентября 2024, 15:32  •  116265 просмотра

«Между желанием и действием есть большая разница": Либанова о желании 80% молодежи выехать за границу

Эксклюзив
Адвокат о делах по защите деловой репутации: успех исков зависит от экспертиз
17 сентября 2024, 12:05  •  124810 просмотра

Адвокат о делах по защите деловой репутации: успех исков зависит от экспертиз

Эксклюзив
Главного юриста НБУ не могут отстранить от должности из-за того, что ему до сих пор не объявлено о подозрении - адвокат
17 сентября 2024, 07:57  •  126621 просмотра

Главного юриста НБУ не могут отстранить от должности из-за того, что ему до сих пор не объявлено о подозрении - адвокат

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
ЕС может направить санкции против финучреждений, поддерживающих военные поставки рф - спецпредставитель

ЕС может направить санкции против финучреждений, поддерживающих военные поставки рф - спецпредставитель

  •  33461 просмотра
Глава АРМА Дума отчиталась об "успехе": агентство передало в управление 436 вагонов из 21 тысячи

Глава АРМА Дума отчиталась об "успехе": агентство передало в управление 436 вагонов из 21 тысячи

  •  89485 просмотра
Удар по складу боеприпасов в тверской области: появились спутниковые фото уничтоженных арсеналов рф

Удар по складу боеприпасов в тверской области: появились спутниковые фото уничтоженных арсеналов рф

  •  35192 просмотра
Войска рф днем били по Днепропетровщине дронами и артиллерией: один человек погиб, среди раненых ребенок

Войска рф днем били по Днепропетровщине дронами и артиллерией: один человек погиб, среди раненых ребенок

  •  24207 просмотра
Украина уже полностью подготовила план победы - Зеленский

Украина уже полностью подготовила план победы - Зеленский

  •  16004 просмотра
публикации
Глава АРМА Дума отчиталась об "успехе": агентство передало в управление 436 вагонов из 21 тысячи

Глава АРМА Дума отчиталась об "успехе": агентство передало в управление 436 вагонов из 21 тысячи

  •  89485 просмотра
Очередной скандал в НАБУ: детективов обвинили в низкой эффективности борьбы с коррупцией в оборонной сфере

Очередной скандал в НАБУ: детективов обвинили в низкой эффективности борьбы с коррупцией в оборонной сфере

17 сентября 2024, 11:59  •  139388 просмотра
Они все родные: в каких местных громадах Киевщины значительное внимание уделяют адаптации детей-переселенцев

Они все родные: в каких местных громадах Киевщины значительное внимание уделяют адаптации детей-переселенцев

17 сентября 2024, 10:52  •  138509 просмотра
"Александрия" теряет лидерство, сломанные носы и рассеченная бровь, разгром во Львове: результат 6 тура УПЛ

"Александрия" теряет лидерство, сломанные носы и рассеченная бровь, разгром во Львове: результат 6 тура УПЛ

17 сентября 2024, 06:18  •  152022 просмотра
Госбюджет на 2025 год: куда и как будут расходоваться средства

Госбюджет на 2025 год: куда и как будут расходоваться средства

14 сентября 2024, 13:41  •  218139 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
18 сентября: Всемирный день мониторинга качества воды, День бамбука

18 сентября: Всемирный день мониторинга качества воды, День бамбука

  •  118352 просмотра
Компания GSC Game World и Xbox снимут документальный фильм о разработке S.T.A.L.K.E.R. 2 в условиях войны

Компания GSC Game World и Xbox снимут документальный фильм о разработке S.T.A.L.K.E.R. 2 в условиях войны

17 сентября 2024, 18:56  •  100550 просмотра
Редкое явление: украинские полярники снова зафиксировали южное полярное сияние возле "Вернадского"

Редкое явление: украинские полярники снова зафиксировали южное полярное сияние возле "Вернадского"

17 сентября 2024, 09:46  •  106557 просмотра
В Украине День спасателя и День усыновления, Всемирный день безопасности пациентов. Что еще можно отметить 17 сентября

В Украине День спасателя и День усыновления, Всемирный день безопасности пациентов. Что еще можно отметить 17 сентября

17 сентября 2024, 03:07  •  109447 просмотра
Netflix продлил сериал "Эмили в Париже" на 5 сезон

Netflix продлил сериал "Эмили в Париже" на 5 сезон

16 сентября 2024, 17:56  •  102431 просмотра
Актуальное
В Раду подан новый проект о переименовании городов

В Раду подан новый проект о переименовании городов

Киев  •  УНН

18 сентября 2024, 19:56  •  3984 просмотра

Read in English

В Верховную Раду подан новый проект постановления о переименовании городов. Из него решено убрать несколько населенных пунктов, включая Южное, Южноукраинск, Павлоград, Синельниково и Первомайск.

В Верховную Раду подан новый проект постановления о переименовании городов под №12043 от 18 сентября, сообщается на сайте парламента, пишет УНН.

Детали

«В Верховную Раду подали новый проект постановления о переименовании городов. Как я и писал, там было решено убрать несколько городов, включая такие, как Южный, Южноукраинск, Павлоград, Синельниково, Первомайск», - написал в Telegram нардеп Алексей Гончаренко.

«В качестве компромисса из постановления исключили 5 населенных пунктов, по которым будет зарегистрирован отдельный документ, который будет проголосован в октябре», - добавила нардеп Ирина Геращенко в Telegram.

Как сообщается в пояснительной записке, предлагается переименовать: 4 района, 10 городов, 56 поселков, 262 села.

Рада провалила голосування за дерусифікацію 333 географічних назв18 сентября 2024, 09:32 • 14135 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Обществополитика
sinelnikovoСинельниково
verkhovna-radaВерховная Рада
yuzhnЮжн
pavlogradПавлоград