В Раду подан новый проект о переименовании городов

В Верховную Раду подан новый проект постановления о переименовании городов под №12043 от 18 сентября, сообщается на сайте парламента, пишет УНН.

Детали

«В Верховную Раду подали новый проект постановления о переименовании городов. Как я и писал, там было решено убрать несколько городов, включая такие, как Южный, Южноукраинск, Павлоград, Синельниково, Первомайск», - написал в Telegram нардеп Алексей Гончаренко.

«В качестве компромисса из постановления исключили 5 населенных пунктов, по которым будет зарегистрирован отдельный документ, который будет проголосован в октябре», - добавила нардеп Ирина Геращенко в Telegram.

Как сообщается в пояснительной записке, предлагается переименовать: 4 района, 10 городов, 56 поселков, 262 села.

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