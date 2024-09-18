До Ради подали новий проєкт про перейменування міст
Київ • УНН
До Верховної Ради подано новий проєкт постанови про перейменування міст. З нього вирішено прибрати декілька населених пунктів, включаючи Южне, Южноукраїнськ, Павлоград, Синельникове та Первомайськ.
До Верховної Ради подано новий проєкт постанови про перейменування міст під №12043 від 18 вересня, повідомляється на сайті парламенту, пише УНН.
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"До Верховної Ради подали новий проєкт постанови про перейменування міст. Як я і писав, там було вирішено прибрати декілька міст, включаючи такі, як Южне, Южноукраїнськ, Павлоград, Синельникове, Первомайськ", - написав у Telegram нардеп Олексій Гончаренко.
"Як компроміс з постанови виключили 5 населених пунктів, по яким буде зареєстровано окремий документ, який буде проголосовано в жовтні", - додала нардепка Ірина Геращенко у Telegram.
Як повідомляється у пояснювальній записці, пропонується перейменувати: 4 райони, 10 міст, 56 селищ, 262 села.
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