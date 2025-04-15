Одеська область на 100% підготувала котельні до опалювального сезону. Триває процес переведення котелень на альтернативні види палива за підтримки міжнародних партнерів.
Верховна Рада ухвалила постанову про перейменування 327 населених пунктів в Україні. Змінюються назви, пов'язані з російськими та радянськими наративами, включаючи імена московських діячів та радянську символіку.
До Верховної Ради подано новий проєкт постанови про перейменування міст. З нього вирішено прибрати декілька населених пунктів, включаючи Южне, Южноукраїнськ, Павлоград, Синельникове та Первомайськ.
55 мільйонів тонн вантажів, у тому числі 37,4 мільйона тонн сільськогосподарської продукції, експортованої до 45 країн світу, було перевезено через український морський коридор за 10 місяців його роботи.
Керівництво Одеської області веде переговори з Туреччиною про передачу плавучих електростанцій для покриття дефіциту електроенергії. Планується розмістити по одному судну в Ізмаїлі, Одесі та Південному.
Що відомо про компанію "Олсідз Блек Сі", яка потрапила у скандал через те, що намагалася самовільно використовувати дорогу, яка знаходиться на балансі "ОПЗ".
Компанія "Олсідз Блек Сі" лише за останній рік щонайменше тричі заявляла про те, що її роботу блокують.
Група компаній "Олсідз", що позиціонує себе як сумлінний виробник соняшникової олії, виявилася замішана в скандалі, пов'язаному з масштабною фальсифікацією експортованої з України продукції.
Дії компанії "Олсідз Блек Сі" могли завдати величезних збитків державі через ускладнення роботи "зернового коридору".
Україна планує перейменувати 7 районів, 15 міст, 54 селища та 267 сіл у рамках деколонізації, зокрема перейменувати такі великі міста, як Новомосковськ на Самар, Первомайськ на Сокологорськ та Червоноград на Шептицький.
Ракетна атака Росії на український морський порт "Південний" завдала шкоди сінгапурським портовим об'єктам, йдеться у зверненні Зеленського до учасників зустрічі Україна-НАТО.
В Одеській області реалізується кілька реабілітаційних проектів, покликаних допомогти військовослужбовцям та дітям відновитися після травм, отриманих під час війни.
Поліція розслідує крадіжку квітів з меморіалу в Южному, присвяченого загиблим українським героям, після того, як про це повідомили родичі, які побачили це на відео з камер спостереження.