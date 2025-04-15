Крадіжка квітів з Еспланади пам’яті у місті Южне: поліція шукає жінку, яка забирала квіти полеглих Героїв

Поліція розслідує крадіжку квітів з меморіалу в Южному, присвяченого загиблим українським героям, після того, як про це повідомили родичі, які побачили це на відео з камер спостереження.