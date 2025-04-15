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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 8878 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 31801 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 162149 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 139878 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 142641 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136454 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136357 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196765 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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ВР підтримала перейменування 327 населених пунктів у межах дерусифікації

Верховна Рада ухвалила постанову про перейменування 327 населених пунктів в Україні. Змінюються назви, пов'язані з російськими та радянськими наративами, включаючи імена московських діячів та радянську символіку.

Суспільство • 19 вересня, 09:05 • 21529 перегляди

До Ради подали новий проєкт про перейменування міст

До Верховної Ради подано новий проєкт постанови про перейменування міст. З нього вирішено прибрати декілька населених пунктів, включаючи Южне, Южноукраїнськ, Павлоград, Синельникове та Первомайськ.

Суспільство • 18 вересня, 19:56 • 19319 перегляди

Рекордні 55 мільйонів тонн вантажів перевезено українським морським коридором

55 мільйонів тонн вантажів, у тому числі 37,4 мільйона тонн сільськогосподарської продукції, експортованої до 45 країн світу, було перевезено через український морський коридор за 10 місяців його роботи.

Економіка • 27 червня, 13:35 • 25296 перегляди

Туреччина може передати Одеській області плавучі електростанції: Кіпер розповів деталі

Керівництво Одеської області веде переговори з Туреччиною про передачу плавучих електростанцій для покриття дефіциту електроенергії. Планується розмістити по одному судну в Ізмаїлі, Одесі та Південному.

Економіка • 7 червня, 14:12 • 19718 перегляди

Cкладна структура власності і проблеми з податковою: що відомо про компанію, яка вчинила скандал за дорогу на Одещині

Що відомо про компанію "Олсідз Блек Сі", яка потрапила у скандал через те, що намагалася самовільно використовувати дорогу, яка знаходиться на балансі "ОПЗ".

Економіка • 7 червня, 10:15 • 318929 перегляди

Один сценарій на всі випадки: компанія "Олсідз" не вперше нарікає на блокування своєї роботи

Компанія "Олсідз Блек Сі" лише за останній рік щонайменше тричі заявляла про те, що її роботу блокують.

Економіка • 6 червня, 08:38 • 156714 перегляди

Гучний скандал з фальсифікатом соняшникової олії – до чого тут група компаній "Олсідз"

Група компаній "Олсідз", що позиціонує себе як сумлінний виробник соняшникової олії, виявилася замішана в скандалі, пов'язаному з масштабною фальсифікацією експортованої з України продукції.

Економіка • 3 червня, 06:22 • 120772 перегляди

Компанія "Олсідз", яка пішла війною на "ОПЗ", могла завдати величезних збитків державі

Дії компанії "Олсідз Блек Сі" могли завдати величезних збитків державі через ускладнення роботи "зернового коридору".

Економіка • 30 травня, 06:38 • 258481 перегляди

Рада планує перейменувати 15 міст України: які у переліку

Україна планує перейменувати 7 районів, 15 міст, 54 селища та 267 сіл у рамках деколонізації, зокрема перейменувати такі великі міста, як Новомосковськ на Самар, Первомайськ на Сокологорськ та Червоноград на Шептицький.

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Ракетна атака Росії на український морський порт "Південний" завдала шкоди сінгапурським портовим об'єктам, йдеться у зверненні Зеленського до учасників зустрічі Україна-НАТО.

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В Одеській області реалізується кілька реабілітаційних проектів, покликаних допомогти військовослужбовцям та дітям відновитися після травм, отриманих під час війни.

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Поліція розслідує крадіжку квітів з меморіалу в Южному, присвяченого загиблим українським героям, після того, як про це повідомили родичі, які побачили це на відео з камер спостереження.

Суспільство • 30 січня, 15:36 • 31685 перегляди